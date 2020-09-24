В Одессе силовики задержали опасную банду, которая похитила миллион долларов

Подробности рассказали в пресс-службе регионального ГУНП, передает Рoliteka.net.

Участников ОПГ (организованной преступной группировки) задержали бойцы спецподразделения КОРД.

Похищение крупной суммы произошло в феврале этого года в городе Кропивницком. Тогда члены банды напали на местного жителя и заставили его отдать около миллиона долларов.

На днях спецназ провел ряд обысков по местам постоянного и временного проживания участников ОПГ, в гаражном помещении и в автомобилях фигурантов.

По результатам обысков полицейские изъяли авто, которое использовалось сообщниками во время совершения уголовного преступления, а также оружие, денежные средства и другие вещественные доказательства.

Было установлено, что бандиты промышляли отжимом имущества у граждан. Для этого они использовали огнестрельное оружие и применяли насилие.

Отмечается, что четырем участникам ОПГ сообщено о подозрении по статьям о бандитизме, незаконном лишении свободы или похищении человека и разбое (ст.257, ч.3 ст.146, ч.4 ст.187 УК Украины).

До этого мы сообщали, что в Одессе банда мошенников незаконно завладела почти двумя десятками квартир горожан.

Как сообщили в пресс-службе государственного бюро расследований в состав преступной группы входили четыре одессита среди которых бывший оперативник государственной службы по борьбе с экономической преступностью, адвокат и двое гражданских.

Схему проворачивали благодаря незаконному вмешательству в электронные реестры с привлечением нотариусов и государственного регистратора.

Всего за период с февраля 2018 злоумышленники незаконно завладели 19 объектами недвижимости в Одессе на общую сумму более 27 миллионов гривен.

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