Военные из Одесской области остановили условное полномасштабное вторжения противника
Учения проходили на полигоне во Львовской области. В них принимали участия военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, два батальона которой базируются в Одесской области, сообщает пресс-служба Минобороны.
По легенде учений украинскую границу пересекли войска блока недружественных стран.
Доллар рухнет, курс валют заставит украинцев вздохнуть с облегчением: "Будет стоить..."
Субсидий можно не дождаться, в Кабмине приняли неожиданное решение: "Те люди, у которых..."
Пышногрудая «невеста» Харламова подразнила клубничками, заставив мужчин краснеть: «Запрещенка»
Снежана Егорова раскрыла украинцам, чем обернется карантин: "Будут работать за миску супа"
Мотопехота пошла в наступление на подготовленную оборону врага на незнакомой территории и отбила контратаку противника. Остановившись на новых рубежах, бойцы подготовили оборону для отражения возможных новых атак.
Отмечается, что на поле боя присутствовали заграничные военные инструкторы, которые помогали анализировать действия подразделений и вносили корректировки в динамику боя.
Также в Минобороны рассказали, что роль врага играли украинские военнослужащие, усиленные контингентом иностранных вооруженных сил.
До этого мы сообщали, что пограничники совместно с бойцами Национальной гвардии предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы возле Одесской области.
Совместные тактические тренировки развернулись на контрольном посту «Удобное».
Пограничники смоделировали несколько ситуаций с попытками организованных преступных групп прорыва через границу на территорию Украины.
В тренировках были задействованы военнослужащие Белгород-Днестровского пограничного отряда и Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии.
Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.
Как сообщала Politeka, военные с бойцами Нацгвардии отбили попытку прорыва через границу в Одесской области: кадры
Также Politeka писала, что в Одесской области силовики отбили атаку "диверсантов": обнародованы фото и детали