Нужно всегда быть готовым дать отпор врагу

Военные из Одесской области остановили условное полномасштабное вторжения противника

Учения проходили на полигоне во Львовской области. В них принимали участия военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, два батальона которой базируются в Одесской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

По легенде учений украинскую границу пересекли войска блока недружественных стран.

Мотопехота пошла в наступление на подготовленную оборону врага на незнакомой территории и отбила контратаку противника. Остановившись на новых рубежах, бойцы подготовили оборону для отражения возможных новых атак.

Отмечается, что на поле боя присутствовали заграничные военные инструкторы, которые помогали анализировать действия подразделений и вносили корректировки в динамику боя.

Также в Минобороны рассказали, что роль врага играли украинские военнослужащие, усиленные контингентом иностранных вооруженных сил.

До этого мы сообщали, что пограничники совместно с бойцами Национальной гвардии предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы возле Одесской области.

Совместные тактические тренировки развернулись на контрольном посту «Удобное».

Пограничники смоделировали несколько ситуаций с попытками организованных преступных групп прорыва через границу на территорию Украины.

В тренировках были задействованы военнослужащие Белгород-Днестровского пограничного отряда и Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии.

Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.

Как сообщала Politeka, военные с бойцами Нацгвардии отбили попытку прорыва через границу в Одесской области: кадры

Также Politeka писала, что в Одесской области силовики отбили атаку "диверсантов": обнародованы фото и детали