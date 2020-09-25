Ухудшение эпидемиологической ситуации в Одесской области стало поводом к закрытию еще одной школы

Так, стало известно, что с 24 сентября килийская школа № 5 прекратила свою работу у в связи со стремительным ростом заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщил на страницах соцсетей мэр Килии Павел Бойченко, передает Politeka.net



По его словам, вирус выявили у 31 % учащихся школы, в связи с чем дальнейшая её работа является невозможной, и заведение уходит на карантин.

Также он дабвил, на грани остановки учебного процесса находятся также школа № 2 и детский сад «Дельфин».

Павел Бойченко предупредил родителей :школьников придерживаться всех требований направленных на противодействие распространения вируса.

«Ради здоровья вашего и ваших детей, ради качественного учебного процесса в классах (ни какое дистанционное обучение не заменит урок в классе), прошу вас тщательно соблюдать все требования, чтобы не допустить распространения ОРВИ и COVID-19», - предупредил мэр, напомнив горожанам о необходимости соблюдения социальной дистанции, использования масок и антисептиков, а в случае проявления симптомов заболевания, призвал самоизолироваться и обращаться к семейному врачу.

Ранее мы писали, всё больше классов в одесских школах переходят на дистанционное обучение из-за заболеваемости китайским вирусом.

Так, уже стало известно, что в Одессе 28 школьных классов и четыре группы в детских садах отправились на самоизоляцию.

По словам директора департамента образования Одесского горсовета Елены Буйневичн, на карантине сейчас пребывает порядка 650 детей. Все они продолжают учиться дистанционно. После выявленных случаев все помещения учебных заведений продезинфицировали и другие классы смогли вернуться к обычной школьной жизни.

Всего в Одессе с начала эпидемии вирусом заразились 301 ребенок. В области зафиксировано 917 заражений детей.

Напомним, очаг китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.

Как сообщала Politeka, массовое увольнение учителей из школ началось в Одессе: власти сделали заявление.

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения.