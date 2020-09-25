За минувшие сутки на территории Одесской области зарегистрировано 161 новых случаев заболевания китайским вирусом

Об этом сообщает СНБО УКраины, передает Politeka.net

Так, по состоянию на утро пятницы, 25 сентября, общее число зараженных на Одесчине достигло 12470 человек.

В регионе за сутки прибавилось 161 пациент с COVID-19. Летальных случаев с начала карантина - 174.

Также стало известно, что вчера от осложнений коварного вируса никто не умер.

Только двое пациентов вчера излечились от «ковид» (2520 за все время). 161 человек находятся под подозрением (14255).

До этого мы сообщали, в сети обнародовали статистику смертности в Одесской области.

Данные появились на сайте облуправления статистики.

Согласно информации, за шесть месяцев этого года общее количество умерших в Одесской области составило 18960 человек. При этом от болезней органов дыхания умерли 420 человек, из них 157 - от гриппа и пневмонии.

Наибольшее количество жизней, а именно 12414 унесли болезни системы кровообращения. От злокачественных опухолей скончались 2868 человек. Туберкулез стал причиной смерти 158 жителей региона, от синдрома приобретенного иммунодефицита погибли 238 человек.

Стоит отметить, что за январь-июлю месяцев число летальных случаев в результате ДТП составило 142. Жертвами отравления алкоголя стали 101 человек.

Также стоит обратить внимание, что утопились на водоемах Одесской области 35 человек, а во время пожаров погибли 57.

Напомним, очаг китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.

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