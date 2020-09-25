На реке Дунай пограничники задержали лодку с иностранцами, причем дважды за двое суток

Об инцидентах, сообщает пресс-служба Измаильского погранотряда в Фейсбук, передает Politeka.net

22 сентября пограничники обнаружили румынский катер, который тянул на буксире еще один.

Как выяснилось, трое граждан Румунии🇷🇴 вышли из города Тулча на двух лодках и направлялись в Килия-Веке на рыбалку.

Однако, как пояснили задержанные иностранцы, они перепутали маршрут и вместо рукава Иванешть случайно зашли в Килийского устья дельты Дуная, пересекая границу Украины.

За незаконное пересечение границы на иностранцев составлены протоколы об административных правонарушениях. Лодки изъяты до решения суда.

Спустя сутки после задержания инцидент повторился.

Так, 24 сентября, пограничники поймали двоих иностранцев, которые объяснили, что перепутали дорогу и случайно пересекли украинскую границу.

На правонарушителей составили протокол об административном нарушении, а катер также изъяли до решения суда.

Ранее мы сообщали, на украинской границе задержали любителя Россиии и СССР, который вез в Одесскую область портреты Путина, валюту и различный советский хлам.

На пункте пропуска «Старокозачье» на границе Одесской области и Молдовы во время проверки пограничники обратили внимание на нервное поведение водителя. Когда же решили обыскать его машину, то там было на что посмотреть.

Как оказалось, гражданин Украины вез на родину красные флажки с гербом СССР, наклейки с изображением флага ВМФ СССР, медали с портретом Жукова, портреты Путина, изображения российской военной техники. Рядом лежал пакет с крупной суммой в рублях.

Напомним, в Одессе появилась огромная георгиевская лента: видео

Как сообщала Politeka, любительница России пугает одесситов "вежливыми людьми", видео: "Будете катиться..."

Также Politeka писала, что любители России устроили массовые беспорядки в Одессе: позорные кадры