Довольно крупную краснокнижную рыбу поймали на реке Дунай, а затем выпустили

Соответствующее видео обнародовал одесский рыбоохранный патруль, передает Politeka.net,

Так, 24 сентября, в промышленные сети попала севрюга весом 8-9 кг.

В этот же день под наблюдением государственных инспекторов крупная рыба семейства осетровых была освобождена и возвращена к водоему.

В патруле отметили, что мероприятия осуществляются с целью сохранения и размножения исчезающих осетровых видов рыб.

Під наглядом Одеського рибпатруля у річку Дунай повернуто севрюгу #на_осетровій_варті #Одеський_рибоохоронний_патруль здійснює постійний контроль вилову риби на р. #Дунай та прилову осетрових видів. Заходи здійснюються з метою збереження та розмноження зникаючих осетрових видів риб. Так, 24 вересня під наглядом державних інспекторів з промислових сіток звільнено і повернуто до водойми севрюгу, вагою 8-9 кг. Gepostet von Одеський рибоохоронний патруль am Donnerstag, 24. September 2020

До этого мы сообщали, что на реке Дунай пограничники задержали лодку с иностранцами, причем дважды за двое суток.

22 сентября пограничники обнаружили румынский катер, который тянул на буксире еще один.

Как выяснилось, трое граждан Румунии🇷🇴 вышли из города Тулча на двух лодках и направлялись в Килия-Веке на рыбалку.

Однако, как пояснили задержанные иностранцы, они перепутали маршрут и вместо рукава Иванешть случайно зашли в Килийского устья дельты Дуная, пересекая государственную границу Украины.

Спустя сутки после задержания инцидент повторился.

Так, 24 сентября, пограничники поймали двоих иностранцев, которые объяснили, что перепутали дорогу и случайно пересекли украинскую границу.

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