Довольно крупную краснокнижную рыбу поймали на реке Дунай, а затем выпустили
Соответствующее видео обнародовал одесский рыбоохранный патруль, передает Politeka.net,
Так, 24 сентября, в промышленные сети попала севрюга весом 8-9 кг.
В этот же день под наблюдением государственных инспекторов крупная рыба семейства осетровых была освобождена и возвращена к водоему.
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В патруле отметили, что мероприятия осуществляются с целью сохранения и размножения исчезающих осетровых видов рыб.
До этого мы сообщали, что на реке Дунай пограничники задержали лодку с иностранцами, причем дважды за двое суток.
22 сентября пограничники обнаружили румынский катер, который тянул на буксире еще один.
Как выяснилось, трое граждан Румунии🇷🇴 вышли из города Тулча на двух лодках и направлялись в Килия-Веке на рыбалку.
Однако, как пояснили задержанные иностранцы, они перепутали маршрут и вместо рукава Иванешть случайно зашли в Килийского устья дельты Дуная, пересекая государственную границу Украины.
Спустя сутки после задержания инцидент повторился.
Так, 24 сентября, пограничники поймали двоих иностранцев, которые объяснили, что перепутали дорогу и случайно пересекли украинскую границу.
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