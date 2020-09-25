На выходных погода в Одессе поменяет настроение, прогнозируются дожди с грозой и шквальным ветром

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Так, на смену погожим дням, которые успели избаловать одесситов с начала недели, придет затяжная полоса непогоды, которая продлится, как минимум, на протяжении всего уик-энда, а то и до вторника, следующей недели.

Уже в субботу, 26 сентября, небо над городом затянет тучами, которые не рассеются до вечера.

Однако, по прогнозам синоптиков, вероятность осадков в этот день близка к нулю. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем ​​порывы 15-18 м/с.

Температура ночью составит 16-18 ° С, днем ​​22-24 ° С.

Температура морской воды 19-20 °С.

По области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами небольшой дождь, гроза.

Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем ​​местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 13-18 ° С, днем ​​22-27 ° С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

В воскресенье, 27 сентября, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, гроза. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, днем ​​юго-западный 9-14 м/с, ночью и утром порывы шкального ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17 ° С, днем ​​21-26 ° С.

Ранее мы сообщали, аномально теплая погода привела к тому, что в Одессе снова расцвели деревья.

Конечно, сначала и глазам не поверишь, однако цветущими деревьями можно полюбоваться в переулке Каркашадзе на углу с Французским бульваром.

Буквально на днях на деревьях распустились нежные белые и розовые цветки, которые усыпали ветки.

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