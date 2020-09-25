На выходных погода в Одессе поменяет настроение, прогнозируются дожди с грозой и шквальным ветром
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
Так, на смену погожим дням, которые успели избаловать одесситов с начала недели, придет затяжная полоса непогоды, которая продлится, как минимум, на протяжении всего уик-энда, а то и до вторника, следующей недели.
Уже в субботу, 26 сентября, небо над городом затянет тучами, которые не рассеются до вечера.
Униженная Королева рассказала, как живет с Тарзаном после измен, в сети не сдержались: "Кому этот старый кентавр нужен..."
В Нацбанке сообщили о решении по наличке, что произойдет 9 октября: "До 18.00..."
"Заняла 14 тысяч гривен, а отдала уже более 60 тыс.": украинцев загоняют в безумные долги, кто под угрозой
Пьяная Королева вышла в эфир после измены Тарзана и сорвалась на мат: "Не могу пережить..."
Однако, по прогнозам синоптиков, вероятность осадков в этот день близка к нулю. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем порывы 15-18 м/с.
Температура ночью составит 16-18 ° С, днем 22-24 ° С.
Температура морской воды 19-20 °С.
По области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами небольшой дождь, гроза.
Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 13-18 ° С, днем 22-27 ° С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
В воскресенье, 27 сентября, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, гроза. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, днем юго-западный 9-14 м/с, ночью и утром порывы шкального ветра будут достигать 15-20 м/с.
Температура ночью 12-17 ° С, днем 21-26 ° С.
Ранее мы сообщали, аномально теплая погода привела к тому, что в Одессе снова расцвели деревья.
Конечно, сначала и глазам не поверишь, однако цветущими деревьями можно полюбоваться в переулке Каркашадзе на углу с Французским бульваром.
Буквально на днях на деревьях распустились нежные белые и розовые цветки, которые усыпали ветки.
Напомним, что на видео показали, как гигантские медузы атаковали Одесский залив
А еще Politeka писала, что гигантскую рыбу выловили в лимане под Одессой: как она выглядит, фото
Также Politeka сообщала, что смерч пронесся по Одессе: видео аномальной стихии