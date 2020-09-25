В Одессе на горячем поймали злостного похитителя кабеля связи
Подробности рассказали в пресс-службе местной полиции, обнародовав видео с места преступления, передает Politeka.net
Инцидент случился на территории государственного предприятия в Суворовском районе Одессы.
Копы получили сигнал о том, что мужчина срезает кабель и оперативно выехали на место преступления. Они прибыли в тот момент, когда злоумышленник уже упаковал награбленное в сумку и собирался скрыться. Правоохранители его задержали.
В Нацбанке сообщили о решении по наличке, что произойдет 9 октября: "До 18.00..."
Пенсионные сбережения превратились в "фантики": украинцам поведали о громком ЧП, как спастись
Доллар рухнет, курс валют заставит украинцев вздохнуть с облегчением: "Будет стоить..."
Пьяная Королева вышла в эфир после измены Тарзана и сорвалась на мат: "Не могу пережить..."
Похитителем оказался 28-летний местный житель. У него изъяли сотни метро кабеля связи и по факту кражи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 уголовное кодекса Украины. Сейчас досудебное следствие продолжается, мужчина проверяется на причастность к аналогичным правонарушениям.
Ранее мы сообщали, что взрыв и пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе произошел по вине кабельных воров, перебивших силовой кабель в 110 киловольт. Об этом заявил бывший руководитель профсоюза НПЗ Александр Чеганенко.
Он поведал, что на заводе с марта 2019 года нет охраны и с этого времени там постоянно орудуют воры, которые украли уже 85 процентов всего электрооборудования.
«Воровство идет масштабно, профессионально, воры работают профессиональным инструментом, они не ножовкой по металлу это делают. Вырезается огромное количество кабелей. По большому счету на предприятии оставались только действующие силовые кабели. На главной распределительной подстанции, которая сгорела, приходит сеть 110 киловольт. Если вам кто-то будет рассказывать, что это произошло нечаянно – это неправда. Все, что украли, исчисляется миллионами долларов, учитывая, сколько стоит цветной металл. Это же не кабельки в квартире. Если идет кабель 6 киловольт, то в одном метре – 64 килограмма», — сообщил Чеганенко.
Напомним, что пожар охватил военный объект в Одессе, густой дым окутал здание: видео ЧП
А еще Politeka писала, что мощный взрыв в Одессе на территории НПЗ, все в огне, районы обесточены: что известно о жертвах
Также Politeka сообщала, что огненное ЧП на базе отдыха в Затоке напугало отдыхающих, видео: "слышны взрывы"