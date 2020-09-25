В Одессе на горячем поймали злостного похитителя кабеля связи

Подробности рассказали в пресс-службе местной полиции, обнародовав видео с места преступления, передает Politeka.net

Инцидент случился на территории государственного предприятия в Суворовском районе Одессы.

Копы получили сигнал о том, что мужчина срезает кабель и оперативно выехали на место преступления. Они прибыли в тот момент, когда злоумышленник уже упаковал награбленное в сумку и собирался скрыться. Правоохранители его задержали.

Похитителем оказался 28-летний местный житель. У него изъяли сотни метро кабеля связи и по факту кражи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 уголовное кодекса Украины. Сейчас досудебное следствие продолжается, мужчина проверяется на причастность к аналогичным правонарушениям.

Одеські поліцейські на гарячому затримали викрадача кабелю електрозв’язку Одеські поліцейські на гарячому затримали викрадача кабелю електрозв’язку. 28-річний місцевий житель намагався залишити місце злочину зі зрізаною сотнею метрів дроту. Подія сталася на території державного підприємства у Суворовському районі Одеси. Отримавши повідомлення про злочин, поліцейські оперативно прибули за викликом, де і застали чоловіка, який вже спакував викрадене у сумку і збирався їхати геть. Кабель у зловмисника вилучили, а за фактом крадіжки розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Наразі досудове слідство триває, чоловік перевіряється на причетність до аналогічних правопорушень. Gepostet von Поліція Одеської області am Freitag, 25. September 2020

Ранее мы сообщали, что взрыв и пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе произошел по вине кабельных воров, перебивших силовой кабель в 110 киловольт. Об этом заявил бывший руководитель профсоюза НПЗ Александр Чеганенко.

Он поведал, что на заводе с марта 2019 года нет охраны и с этого времени там постоянно орудуют воры, которые украли уже 85 процентов всего электрооборудования.

«Воровство идет масштабно, профессионально, воры работают профессиональным инструментом, они не ножовкой по металлу это делают. Вырезается огромное количество кабелей. По большому счету на предприятии оставались только действующие силовые кабели. На главной распределительной подстанции, которая сгорела, приходит сеть 110 киловольт. Если вам кто-то будет рассказывать, что это произошло нечаянно – это неправда. Все, что украли, исчисляется миллионами долларов, учитывая, сколько стоит цветной металл. Это же не кабельки в квартире. Если идет кабель 6 киловольт, то в одном метре – 64 килограмма», — сообщил Чеганенко.

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