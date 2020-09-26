За минувшие сутки в Одесской области от китайской инфекции скончались еще восемь человек, и это новый рекорд на сегодняшний день

Неутешительные данные обнародовали в МОЗ, передает Politeka.

Так, по состоянию на 26 сентября всего регионе с начала пандемии выявлено 12 732 заболевших COVID-19. Из них 5229 человек — это одесситы.

За последние сутки в области добавилось еще 264 новых случая заболевания, из них 93 — у одесситов, 171 — у жителей районов области.

От осложнений вируса скончались восемь пациентов. Всего летальных случаев с начала пандемии – 182.

В тоже время, как сообщили в пресс-службе мэрии, всего одесской инфекционной больнице с диагнозом COVID-19 находятся 190 человек. Из них 148 пациентов – в состоянии средней степени тяжести, 42 – в тяжелом, из которых шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Еще трое детей пребывают в детской больнице №3. За минувшие сутки в инфекционку поступили 18 человек с подозрением на вирус.

Также зарегистрированы четыре новых случаев заболевания у детей возрастом от трех до семнадцати лет. Все они находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, очаг китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.

Как сообщала Politeka, китайский вирус наносит новый удар по Одесчине, школы закрываются одна за другой: "почти 1500 детей..."

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения.