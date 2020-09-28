Непогода, которая бушевала в Одесской области, успела натворить бед

Так, стало известно, что от во время грозы молния попала в купол старинного храма и он загорелся. ЧП случилось утром на выходных в селе Гетмановка Савранского района, передает Politeka.net

По информации управления ГСЧС в Одесской области, спасатели после получения сигнала о случившимся быстро прибыли на место, справились с огнем и не дали ему охватить весь храм.

К счастью, никто не пострадал, внутренние помещения храма уцелели.

А тем временем синоптики сообщили, что новая неделя принесет в Одессу сырую и дождливую погоду.

Так, уже со вторника погода сделает резкий разворот и ясное солнечное небо, которое побалует одесситов в понедельник, покроется тучами и нагрянет затяжная полоса непогоды. Дождь, грозу и шквальный ветер прогнозируют метеорологи в течении 5 дней, также неспокойно будет на море, волны достигнут до 1,4 метра в высоту.

До этого мы писали, что масштабный пожар охватил рыбацкий причал в районе Черноморки.

По словам пожарников, рано утром, в службу спасения «101» поступил сигнал о возгорании летних домиков рыбаков на территории причала №129.

Прибывшие на место сотрудники ГСЧС увидели, что огонь поглотил уже 4 домика и продолжал распространятся. В связи с угрозой спасатели работали по повышенному номеру вызова.

Локализовать пожар удалось только в 7:09, а полностью потушить – в 08:05. Общая площадь составила 800 кв. м.

Напомним, шторм несется в Одессу, сделано важное предупреждение: когда ждать непогоды

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