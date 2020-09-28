В Одесской области семья на Жигулях угодила в аварию с трагическими последствиями

ДТП произошло вечером на выходных в Белгород-Днестровском районе.

Как сообщили в патрульной полиции, на въезде в село Шабо столкнулись два автомобиля, в результате удара погиб один из водителей, передает Politeka.net

По предварительной информации, водитель внедорожника "Mitsubishi Outlander" совершил касательное столкновение со встречным автомобилем "ВАЗ", в результате чего иномарку отбросило на каменный указательный знак с названием населенного пункта. От полученных травм 48-летний водитель внедорожника погиб на месте.

43-летний водитель "ВАЗа" с двумя пассажирами - женой и 16-летней дочерью, не пострадали.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины, которые привели к трагедии.

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Авария с случилась возле одесского промрынка «Седьмой километр» в Овидиопольском районе.

По информации полиции, 21-летний водитель автомобиля Toyota Cresta не справился с управлением, в результате машина слетела в кювет, а затем перевернулась. В тот момент в салоне находилась молодая компания из шести человек, всем было от 18 до 21 года.

От удара 18-летний пассажир автомобиля погиб на месте, 19-летний скончался в больнице. Остальные ребята выжили, но находятся с различными травмами в больнице.

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