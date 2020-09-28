В Одесской области семья на Жигулях угодила в аварию с трагическими последствиями
ДТП произошло вечером на выходных в Белгород-Днестровском районе.
Как сообщили в патрульной полиции, на въезде в село Шабо столкнулись два автомобиля, в результате удара погиб один из водителей, передает Politeka.net
По предварительной информации, водитель внедорожника "Mitsubishi Outlander" совершил касательное столкновение со встречным автомобилем "ВАЗ", в результате чего иномарку отбросило на каменный указательный знак с названием населенного пункта. От полученных травм 48-летний водитель внедорожника погиб на месте.
Рыдающую Ивлееву из «Орла и Решки» засняли на полу ванной, кадры облетели сеть: «Тошнит от…»
Чехова распахнула платье, сверкнув райским видом: "В любой непонятной ситуации..."
Кендалл Дженнер без белья поразила откровенным видом: разбухшую красоту скрыть не удалось
Рекордный обвал доллара и резкий скачок цен на продукты, МВФ отрезвил украинцев: "По 30 гривен..."
43-летний водитель "ВАЗа" с двумя пассажирами - женой и 16-летней дочерью, не пострадали.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины, которые привели к трагедии.
До этого мы сообщали, что под Одессой случилось масштабное ДТП, которое потрясло всю область.
Авария с случилась возле одесского промрынка «Седьмой километр» в Овидиопольском районе.
По информации полиции, 21-летний водитель автомобиля Toyota Cresta не справился с управлением, в результате машина слетела в кювет, а затем перевернулась. В тот момент в салоне находилась молодая компания из шести человек, всем было от 18 до 21 года.
От удара 18-летний пассажир автомобиля погиб на месте, 19-летний скончался в больнице. Остальные ребята выжили, но находятся с различными травмами в больнице.
Напомним, что жизнь мужчины трагически оборвалась на Одесчине, видео аварии
А еще Politeka писала, что водитель ритуальных услуг прославился после кражи в Одессе, видео позора: "забрал у покойника"
Также Politeka сообщала, что на Одесчине грузовик влетел в забор медучилища, есть пострадавшие: кадры разрушительного ДТП