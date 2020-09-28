В Одесской области при странных обстоятельствах погибла женщина-военнослужащая

На выходных военный городок в поселке Черноморское потряс трагический инцидент: из окна общежития на четвертом этаже выпала 46-летняя женщина. В полиции стали рассматривать версию о самоубийстве, однако знакомые не верят и заявляют , что она проходила свидетелем по одному из уголовных дел, передает Politeka.net

Такая информация появилась на странице в Facebook общественной организации "Женское ветеранское движение".

Общественники сообщили, что погибшей оказалась военнослужащая 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода , которая дислоцируется в пригороде Одессы.

Татьяна Варава работала финансисткой и проходила свидетелем по одному из уголовных дел. В частности, в производстве, связанном с "финансовыми махинациями", которые имеют отношение к предыдущему месту работы погибшей.

"Татьяна была уверена в положительном решении по делу, которое рассматривалось в суде, где Татьяна проходила как свидетель, хотя ее и пытались переквалифицировать в сообщницу. В разговоре сестра Татьяны нам рассказала, что Таня жаловалась последние 2 недели на условия в воинской части, где проходила службу, на психологическое давление", – говорится в публикации.

В организации заявляют, что у Варавы на шее был электрический удлинитель, а в ее комнате – уличная грязь с подошв обуви. При этом женщина готовилась к свадьбе дочери и якобы имела "много жизненных планов".

Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.

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