Область перешла отметку в 13 тысяч зараженных

За сутки от китайского вируса умерли еще четыре человека в Одесской области

Как передает Politeka.net, об этом сообщается на сайте СНБО Украины.

По состоянию на утро, 28 сентября, на территории Одесской области за сутки зафиксировано 203 новых случая заболевания. Вылечившихся нет. От осложнений вызванных вирусом умерли 4 пициента.

Всего с начала эпидемии в Одесской области выявлено 13 079 случаев инфицирования COVID-19 , вылечились 2 520 человек, умерли 191 человек, болеют 10 368 человек.

В то же время пресс-служба Одесской ОГА обнародовала данные, как распространился вирус по Одесской области:

— г. Одесса — 5406 (дети — 322, медработники — 303)

— г. Б.-Днестровский район — 286 (дети — 27 медработники — 27)

— г. Измаил — 760 (дети — 66, медработники — 41);

— г. Черноморск — 322 (дети — 23 медработники — 6);

— г. Теплодар — 43 (дети — 4, медработники — 1);

— г. Южный — 120 (дети — 10 медработники — 2);

— Ананьевский район — 117 (дети — 9, медработники — 18);

— Арцизский район — 217 (дети — 19 медработники — 22);

— Балтский район -191 (дети — 6, медработники — 23);

— Березовский район -253 (дети — 29 медработники — 16);

— Б.-Днестровский район — 232 (дети — 15 медработники -13)

— Беляевский район — 730 (дети — 76, медработники -38)

— Белгородской — 1010 (дети — 75, медработники — 58)

— В. Михайловский район — 43 (дети — 6, медработники — 3);

— Ивановский район — 157 (дети — 9, медработники — 11);

— Измаильский район — 357 (дети — 28 медработники -14)

— Килийский район — 128 (дети — 16 медработники — 26);

— Кодымский район — 62 (дети — 2, медработники — 3);

— Лиманский район — 370 (дети — 34, медработники — 28)

— Подольский район — 606 (дети — 46, медработники — 96)

— Окнянський район — 29 (дети — 2, медработники — 2);

— Любашевский район — 45 (медработники — 4);

— Николаевский район — 42 (дети — 3, медработники — 1);

— Овидиопольский район — 593 (дети — 52, медработники — 25);

— Ренийский район — 35 (дети — 1, медработники — 1);

— Раздельнянский район — 122 (дети — 12 медработники — 6);

— Савранский район — 44 (дети — 2, медработники — 4);

— Сиротский район — 278 (дети — 38, медработники — 19);

— Тарутинский район — 268 (дети — 23 медработники — 14);

— Татарбунарский район — 154 (дети — 6, медработники — 34);

— Захаровская — 15 (медработники — 1);

— Ширяевский район — 30 (медработники — 2).

Напомнить, центр китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.

Как сообщала Politeka, Китайский вирус наносит новый удар по Одесской области, школы закрываются одна за другой: "почти 1500 детей..."

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения.