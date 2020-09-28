В резонансных пожарах в Одессе нашли виновного, в скором времени он предстанет перед судом

Как сообщили в облпрокуратуре, следствие направило в Малиновский суд обвинительный акт в отношении экс-главы ГСЧС Одесской области Виктора Федорчака, передает Politeka.net

Согласно материалам следствия, халатные действия Федорчака привели к трагическим пожарам в областной психиатрической больнице на Воробьева 10 июня 2019 года (погибли пять пациентов и медсестра), в гостинице «Токио Стар» 17 августа 2019 года (девять человек погибли, еще девять пострадали), и в доме Асвадурова на Троицкой 4 декабря 2019 года (погибли 16 человек, несколько десятков пострадали).

«В результате его преступной небрежности, системного невыполнения своих персональных обязанностей и ненадлежащего контроля за действиями подчиненных в течение 2019 на территории Одессы произошло три масштабных пожара, из-за трагического последствия которых погибли люди», — сообщили в прокуратуре.

При этом стоит обратить внимание, что в обвинительный акт эпизод с детским лагерем «Виктория» не внесли. Суд состоится по трем другим пожарам.

По ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Федорчаку грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.

Напомним, что с января экс-начальник ГСЧС находится под домашним арестом.

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