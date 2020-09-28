В Одессе готовят новые койки для зараженных вирусом

В силу того, что инфекция, пришедшая из Китая, развивается стремительными темпами в Одессе и, как следствие, ухудшается эпидемиологическая ситуация, в департаменте здравоохранения приняли решение подготовить новые места для приема больных.

Как рассказала директор горздрава Елена Якименко, для этих целей необходимо развернуть 30% коечного фонда города, а это 715 коек, пишут местные СМИ .

По словам чиновницы, на данный момент не хватает 265 коек.

«Однако мы знаем за счет чего их развернуть – это перепрофилирование горбольницы №8, а также отдельно стоящих корпусов больницы №1», — сообщила Якименко.

В тоже время она уточнила, что речь не идет о полной заполняемость коек ковидного фонда, также необходимо учесть, что в ближайшее время грядет сезон гриппа и ОРВИ и нужно быть готовым к увеличению числа заболевших, которым понадобится помощь в стенах больницы.

Ранее мы сообщали, что за сутки от китайского вируса умерли еще четыре человека в Одесской области.Об этом сообщается на сайте СНБО Украины.

По состоянию на утро, 28 сентября, на территории Одесской области за сутки зафиксировано 203 новых случая заболевания. Вылечившихся нет. От осложнений вызванных вирусом умерли 4 пициента.

Всего с начала эпидемии в Одесской области выявлено 13 079 случаев инфицирования COVID-19 , вылечились 2 520 человек, умерли 191 человек, болеют 10 368 человек.

Напомнить, центр китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.

Как сообщала Politeka, Китайский вирус наносит новый удар по Одесской области, школы закрываются одна за другой: "почти 1500 детей..."

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения.