Российские оккупанты в Крыму задержали молодого одессита, якобы за экстремизм
Как передает Politeka.net, об этом сообщает прокуратура оккупационных властей.
Как стало известно, 22-летний житель Одесской области приехал в начале сентября в Крым на отдых, а 22 сентября в Евпатории был задержан оккупантами за якобы публичные призывы к экстремистской деятельности на полуострове.
Силовики перевезли задержанного в Симферополь, где подконтрольный оккупантам Киевский райсуд Симферополя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас он находится в следственном изоляторе №1 Симферополя.
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В свою очередь действия оккупационных властей Крыма украинские правоохранители квалифицировали по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Виновным грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее мы сообщали, что на реке Дунай пограничники задержали лодку с иностранцами, причем дважды за двое суток.
22 сентября пограничники обнаружили румынский катер, который тянул на буксире еще один.
Как выяснилось, трое граждан Румунии🇷🇴 вышли из города Тулча на двух лодках и направлялись в Килия-Веке на рыбалку.
Однако, как пояснили задержанные иностранцы, они перепутали маршрут и вместо рукава Иванешть случайно зашли в Килийского устья дельты Дуная, пересекая границу Украины.
За незаконное пересечение границы на иностранцев составлены протоколы об административных правонарушениях. Лодки изъяты до решения суда.
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