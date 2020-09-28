В Украине уже открыли расследование по факту задержания

Российские оккупанты в Крыму задержали молодого одессита, якобы за экстремизм

Как передает Politeka.net, об этом сообщает прокуратура оккупационных властей.

Как стало известно, 22-летний житель Одесской области приехал в начале сентября в Крым на отдых, а 22 сентября в Евпатории был задержан оккупантами за якобы публичные призывы к экстремистской деятельности на полуострове.

Силовики перевезли задержанного в Симферополь, где подконтрольный оккупантам Киевский райсуд Симферополя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас он находится в следственном изоляторе №1 Симферополя.

В свою очередь действия оккупационных властей Крыма украинские правоохранители квалифицировали по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Виновным грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее мы сообщали, что на реке Дунай пограничники задержали лодку с иностранцами, причем дважды за двое суток.

22 сентября пограничники обнаружили румынский катер, который тянул на буксире еще один.

Как выяснилось, трое граждан Румунии🇷🇴 вышли из города Тулча на двух лодках и направлялись в Килия-Веке на рыбалку.

Однако, как пояснили задержанные иностранцы, они перепутали маршрут и вместо рукава Иванешть случайно зашли в Килийского устья дельты Дуная, пересекая границу Украины.

За незаконное пересечение границы на иностранцев составлены протоколы об административных правонарушениях. Лодки изъяты до решения суда.

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