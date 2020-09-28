В Одессе массово тестируют студентов, которые прибыли из других городов и заселились в общежития

По словам директора горздрава Елены Якименко, с 17 августа было обследовано 5 732 иногородних студента. Тестирование проводили два городских медучреждения – центр медико-санитарной помощи №12 и городская студенческая поликлиника.

Чиновница утверждает, что ИФА-тестирование проводили бесплатно, за счет городского бюджета.

«В результате у 93 студентов обнаружен позитивный ИФА тест. Три студента покинули общежитие и уехали на обследование по месту прописки. У остальных 90 учащихся взяли пробы на ПЦР-тестирование, из общего количества 81 человек получил негативный результат, 9 еще в работе», - рассказала Якименко.

Директор горздрава отметила, что те студенты, которые сейчас в ожидании результатов, находятся в специально отведенных изоляторах.

По состоянию на утро, 28 сентября, на территории Одесской области за сутки зафиксировано 203 новых случая заболевания. Вылечившихся нет. От осложнений вызванных вирусом умерли 4 пициента.

Всего с начала эпидемии в Одесской области выявлено 13 079 случаев инфицирования COVID-19 , вылечились 2 520 человек, умерли 191 человек, болеют 10 368 человек.

Также мы сообщали, что в силу того, что инфекция, пришедшая из Китая, развивается стремительными темпами в Одессе и, как следствие, ухудшается эпидемиологическая ситуация, в департаменте здравоохранения приняли решение подготовить новые места для приема больных.

Как рассказала директор горздрава Елена Якименко, для этих целей необходимо развернуть 30% коечного фонда города, а это 715 коек.

По словам чиновницы, на данный момент не хватает 265 коек.

Напомнить, эпидемия вируса в Одессе, число свободных коек стремится к нулю: медики забили тревогу

Как сообщала Politeka, китайский вирус наносит новый удар по Одесской области, школы закрываются одна за другой: "почти 1500 детей..."

Также Politeka писала, что центр китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.