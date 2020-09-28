В Одессе зафиксировали нарушения карантинных ограничений в трамваях

Соответствующее видео обнародовали возмущенные очевидцы в сети, передает Politeka.net

После того, как полиция стала массово штрафовать водителей маршруток за перевозку стоячих пассажиров, они строго ограничили количество мест в салоне и стали брать только сидячих. Из-за этого на остановках образовались гигантские очереди. Одесситы пожаловались, что им приходится часами стоять, чтобы добраться на работу.

В понедельник, 28 сентября, многие водители и вовсе не вышли на маршрут и очереди еще больше увеличились. В конце концов у людей лопнуло терпение и они перекрыли улицу Заболотного и Днепропетровскую дорогу.

Для решения проблемы нехватки маршруток в Суворовском районе "Одесгорэлектротранс" запустили дополнительные трамваи на маршруты №1 и №7. Кроме того, в направлении улицы Семена Палия запустили дополнительные автобусы большой и средней вместимости.

Однако, как видно на кадрах, которые удалось заснять очевидцам, в трамваях пускают намного больше пассажиров, чем сидячих мест.

Такая несправедливость вызвала волну гнева среди одесситов.

«Почему так, одним можно стоячими ездить, а маршрутки только по сидячим местам», «Или кто-то хочет убить бизнес маршрутчиков», «В трамвае ковидом не заразишься?»,- возмущаются одесситы в социальных сетях.

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