Синоптики рассказали, как уберечься от последствий

В ближайшие дни в Одессе и области сильно осложняться погодные условия, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение

Об этом предупредили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Так, во вторник, 29 сентября, будет наблюдаться существенное ухудшение погоды: ливни, грозы и шквальный ветер, с порывами до 18 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют по Одессе ночью без существенных осадков, утром и днем ​​значительный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, 9-17 м/с.

Температура ночью 16-18 °С, днем ​​20-22 °С.

Температура морской воды 19-20.

По области ночью местами дождь, днем ​​значительный, гроза.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем ​​местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 13-18 °С, днем ​​19-24 °С.

На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.

В среду также возможен дождь с грозой. Будет облачно, но с прояснениями. В четверг и пятницу также будет дождливо.

Синоптики просят граждан во время разгула стихии держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи. Вблизи больших деревьев не стоит парковать автотранспорт. В случае очень сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. В жилом помещении следует закрыть все окна, забрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

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Вполне вероятно, что в последние дни этого месяца температура опуститься до минус четырех градусов. Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

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