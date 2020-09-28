В ближайшие дни в Одессе и области сильно осложняться погодные условия, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение
Об этом предупредили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
Так, во вторник, 29 сентября, будет наблюдаться существенное ухудшение погоды: ливни, грозы и шквальный ветер, с порывами до 18 метров в секунду.
Синоптики прогнозируют по Одессе ночью без существенных осадков, утром и днем значительный дождь, гроза.
Ветер юго-восточный, 9-17 м/с.
Температура ночью 16-18 °С, днем 20-22 °С.
Температура морской воды 19-20.
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По области ночью местами дождь, днем значительный, гроза.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 13-18 °С, днем 19-24 °С.
На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.
В среду также возможен дождь с грозой. Будет облачно, но с прояснениями. В четверг и пятницу также будет дождливо.
Синоптики просят граждан во время разгула стихии держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи. Вблизи больших деревьев не стоит парковать автотранспорт. В случае очень сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. В жилом помещении следует закрыть все окна, забрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
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Вполне вероятно, что в последние дни этого месяца температура опуститься до минус четырех градусов. Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань.
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