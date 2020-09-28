Стремительное распространение вирус среди детей стало поводом к тому, что на карантин ушли еще некоторые школьные классы и детсадовские группы в Одессе

Как передает Politeka.net, об этом в ходе брифинга рассказала директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

По ее словам, сейчас на самоизоляцию из-за COVID-19 переведено 37 школьных классов и шесть групп в детских садах.

«Эта цифра постоянно меняется. Так, с понедельника уже справились с возникшими трудностями и снова сели за парты семь классов. На сегодняшний день школы работают в полную силу. Те, кому это удобно и необходимо по медицинским показателям, учатся дистанционно, это около 300 учеников», — заявила Елена Буйневич.

Чиновница отметила, что в случае перехода Одессы в «оранжевую» зону, школы перейдут на обучение по группам.

По состоянию на утро, 28 сентября, на территории Одесской области за сутки зафиксировано 203 новых случая заболевания. Вылечившихся нет. От осложнений вызванных вирусом умерли 4 пициента.

Всего с начала эпидемии в Одесской области выявлено 13 079 случаев инфицирования COVID-19 , вылечились 2 520 человек, умерли 191 человек, болеют 10 368 человек.

Также мы сообщали, что в силу того, что инфекция, пришедшая из Китая, развивается стремительными темпами в Одессе и, как следствие, ухудшается эпидемиологическая ситуация, в департаменте здравоохранения приняли решение подготовить новые места для приема больных.

Как рассказала директор горздрава Елена Якименко, для этих целей необходимо развернуть 30% коечного фонда города, а это 715 коек.

По словам чиновницы, на данный момент не хватает 265 коек.

Напомнить, эпидемия вируса в Одессе, число свободных коек стремится к нулю: медики забили тревогу

Как сообщала Politeka, китайский вирус наносит новый удар по Одесской области, школы закрываются одна за другой: "почти 1500 детей..."

Также Politeka писала, что центр китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.