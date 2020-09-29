Проделывает это не в первый раз!

Под Одессой мужчина, чувствуя свою безнаказанность, собственноручно расстрелял 5 собак

О беспределе, который происходит в селе Доброалександровка Одессокой области рассказали зоозащитники на странице в Facebook Animal SOS Odessa, передает Politeka.net. Кроме того, они показали видео (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца).

Свидетели жуткого преступления тут же вызвали полицейских, однако те не приехали.

"Наряд полиции прибыл на место, но вначале просто морозились и не хотели принимать заявление и исполнять свои прямые обязанности", - рассказали волонтеры.

Свидетель указал на место, где находились трупы собак, под большим давлением волонтеров и ребят из Нацкорпуса представители полиции были вынуждены оформить трупы как вещественное доказательство и отправить на экспертизу.

По словам зоозащитников, жесткое убийство - это дело рук депутат от «Аграрной партии» Кишенко Владимира. Сейчас он баллотируется на предстоящих выборах. Общественники отметили, что живодер занимается убийство не в первый раз.

«Нужно не допустить, чтобы преступление осталось безнаказанным.

ПРЕСТУПНИК ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ, А НЕ В КАБИНЕТЕ ДЕПУТАТА!», - отмечают зоозащитники.

Расстрел собак. Доброалександровка. ‼‼‼ ВАЖНО! ИНФОРМАЦИЯ ПО РАССТРЕЛУ СОБАК. ‼‼‼ Хронология событий и новости. ✅ Вчера вечером нашим волонтерам Общественная организация "Animal SOS Odessa" поступил звонок от человека, который стал свидетелем жестокого преступления 😥 ✅ Свидетель сообщил, что видел как житель села Доброалександровка Овидиопольского района Одесской области собственноручно расстрелял пятерых собак, часть из них- домашние. А полиция отказалась при этом выезжать на вызов 🤬🤬🤬 ✅ На место преступления в срочном порядке поехали наши волонтеры и ребята из Национального корпуса 👍 ✅ Сразу вызвали с нескольких телефонов полицию. Наряд полиции прибыл на место, но вначале просто морозились и не хотели принимать заявление и исполнять свои прямые обязанности. ✅ Благодаря настойчивости и принципиальной позиции волонтеров, полицию заставили наконец начать действовать. ✅ Свидетель указал на место, где находились трупы собак, под БОЛЬШИМ давлением волонтеров и ребят из Нацкорпуса представители полиции были вынуждены оформить трупы как вещественное доказательство и отправить на экспертизу. ‼‼‼ Также стало известно имя негодяя, цинично и подло убившего собак. Выяснилось, что он проделывает это не впервые, чувствуя себя абсолютно безнаказанно. В адрес свидетелей уже поступали угрозы!! ‼‼‼ Преступник нарушил закон сразу по двум статьям- это ст.299 УК о жестоком обращении с животными, и стрельба из огнестрельного оружия в населённом пункте. ‼‼‼ Фамилия того, кто расстрелял собак- КИШЕНКО ВЛАДИМИР, ДЕПУТАТ ОТ АГРАРНОЙ ПАРТИИ И БАЛЛОТИРУЕТСЯ В ДЕПУТАТЫ НА НЫНЕШНИХ ВЫБОРАХ 🤬🤬🤬 Избиратели, вглядитесь в эту харю и запомните- во власть хочет пролезть УБИЙЦА и ЖИВОДЕР! 😡 ✅ Итак, на сегодня, 28.09 Трупы собак отправлены на экспертизу, заявление оформлено и будет внесено в ЕРДР. ‼‼‼ ДРУЗЬЯ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ- НАМ НУЖЕН МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ! ‼‼‼ Нужно привлечь представителей СМИ, которых вы знаете! ‼‼‼ Нужно НЕ ДОПУСТИТЬ, чтобы преступление осталось безнаказанным. 🤬🤬🤬 ПРЕСТУПНИК ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ, А НЕ В КАБИНЕТЕ ДЕПУТАТА! Gepostet von Общественная организация "Animal SOS Odessa" am Montag, 28. September 2020

Расстрел собак, вызов полиции ‼‼‼ А ВОТ НА ЭТОМ ВИДЕО ПОЯВЛЯЕТСЯ ТА МРАЗЬ, КОТОРАЯ УБИЛА СОБАК. ЗАПОМНИТЕ ЭТО ЛИЦО. Gepostet von Общественная организация "Animal SOS Odessa" am Sonntag, 27. September 2020

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