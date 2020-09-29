Под Одессой мужчина, чувствуя свою безнаказанность, собственноручно расстрелял 5 собак
О беспределе, который происходит в селе Доброалександровка Одессокой области рассказали зоозащитники на странице в Facebook Animal SOS Odessa, передает Politeka.net. Кроме того, они показали видео (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца).
Свидетели жуткого преступления тут же вызвали полицейских, однако те не приехали.
"Наряд полиции прибыл на место, но вначале просто морозились и не хотели принимать заявление и исполнять свои прямые обязанности", - рассказали волонтеры.
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Свидетель указал на место, где находились трупы собак, под большим давлением волонтеров и ребят из Нацкорпуса представители полиции были вынуждены оформить трупы как вещественное доказательство и отправить на экспертизу.
По словам зоозащитников, жесткое убийство - это дело рук депутат от «Аграрной партии» Кишенко Владимира. Сейчас он баллотируется на предстоящих выборах. Общественники отметили, что живодер занимается убийство не в первый раз.
«Нужно не допустить, чтобы преступление осталось безнаказанным.
ПРЕСТУПНИК ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ, А НЕ В КАБИНЕТЕ ДЕПУТАТА!», - отмечают зоозащитники.
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