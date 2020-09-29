На прошлой неделе в Одесской области пропали 16 детей

Как передает Politeka.net, именно столько заявлений о пропажах несовершеннолетних было подано в правоохранительные органы за период с 21 по 27 сентября текущего года, сообщает пресс-служба регионального ГУНП.

В полиции указали, что что все они были найдены и возвращены родителям.

Кроме того, за этот период зафиксировано 21 несчастный случай с детьми.

36 человек были привлечены к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

«От противоправных действий пострадало 12 детей, среди правонарушений - телесные травмы, изнасилование, ограбление, мошенничество и прочее», - рассказали в полиции.

До этого мы сообщали, что стремительное распространение вируса среди детей стало поводом к тому, что на карантин ушли еще некоторые школьные классы и детсадовские группы в Одессе. Об этом в ходе брифинга рассказала директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

По ее словам, сейчас на самоизоляцию из-за COVID-19 переведено 37 школьных классов и шесть групп в детских садах.

«Эта цифра постоянно меняется. Так, с понедельника уже справились с возникшими трудностями и снова сели за парты семь классов. На сегодняшний день школы работают в полную силу. Те, кому это удобно и необходимо по медицинским показателям, учатся дистанционно, это около 300 учеников», — заявила Елена Буйневич.

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