Баскетбольный матч на одесской площадке завершился побоищем

Драка вспыхнула в понедельник, 28 сентября, во время товарищеского матча между командой Одессы и Тернополя. Соответствующее видео обнародовали в сети, передает Politeka.net,

Всё началось с того, что центровой "Тернополя" Максим Сандул в борьбе за подбор ударил по голове одесского защитника Юрия Кондракова. За товарища по команде заступился американский новичок одесситов Баден Джаксом, который получил от Сандула в челюсть после чего и разгорелись страсти.

Судьи приняли решение развести соперников и досрочно завершить спарринг при счете 66:64 в пользу Тернополя.

Как сообщила пресс-служба баскетбольного клуба "Динамо Одесса", после драки Баден Джаксом был госпитализирован в больницу для обследования.

До этого мы сообщали, что в Одессе мать в неадекватном состоянии избила 2-летнего ребенка прямо на детской площадке.

Мальчика с травмами госпитализировали в больницу.

По словам руководителя службы по делам детей Юлии Никандровой, в Киевском районе города на улице Академия Глушко мать в состоянии дикой агрессии принялась избивать своего ребенка. Это заметили неравнодушные прохожие, которые вызвали полицию.

Ребенка в стрессе доставили в больницу по скорой. Там врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Драка "команда на команду" в товарищеском матче Одессы и Тернополя "Товарищеский" матч БК Динамо Одесса и БК Тернопіль завершился настоящим побоищем! 😱😱😱 Таких драк в украинском баскетболе не было уже давно 🏀🥊 Видео прилагается💥 Gepostet von basket.com.ua am Montag, 28. September 2020

Напомним, ученицы и мама устроили драку прямо в школе на Одесчине, видео

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