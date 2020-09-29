Баскетбольный матч на одесской площадке завершился побоищем
Драка вспыхнула в понедельник, 28 сентября, во время товарищеского матча между командой Одессы и Тернополя. Соответствующее видео обнародовали в сети, передает Politeka.net,
Всё началось с того, что центровой "Тернополя" Максим Сандул в борьбе за подбор ударил по голове одесского защитника Юрия Кондракова. За товарища по команде заступился американский новичок одесситов Баден Джаксом, который получил от Сандула в челюсть после чего и разгорелись страсти.
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Судьи приняли решение развести соперников и досрочно завершить спарринг при счете 66:64 в пользу Тернополя.
Как сообщила пресс-служба баскетбольного клуба "Динамо Одесса", после драки Баден Джаксом был госпитализирован в больницу для обследования.
До этого мы сообщали, что в Одессе мать в неадекватном состоянии избила 2-летнего ребенка прямо на детской площадке.
Мальчика с травмами госпитализировали в больницу.
По словам руководителя службы по делам детей Юлии Никандровой, в Киевском районе города на улице Академия Глушко мать в состоянии дикой агрессии принялась избивать своего ребенка. Это заметили неравнодушные прохожие, которые вызвали полицию.
Ребенка в стрессе доставили в больницу по скорой. Там врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
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