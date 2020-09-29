Эпидемия китайського вируса совершенно не отступает в Одесской области
Так в СНБО Украины снова ошарашили жителей Одесчины новыми сводками по заболеваемости COVID-19 в регионе, передает Politeka.net,
Так, за минувшие сутки в Одесской области было выявлено 271 новый случай заражения. Число заболевших вновь возросло, ведь за 28 сентября было зафиксировано на 68 случаев меньше, а именно 203 случая.
Общее количество заболевших составляет 13350 человек. Неутешительные показатели и смертности.
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За сутки от осложнений вызванных вирусом скончались 7 пациентов. Всего умерли 198 жителей.
Количество выздоровевших за 29 сентября составляет 2520.
Болеют на данный момент 10639 и у 15134 подозревают вирус.
До этого мы сообщали, в Одессе готовят новые койки для зараженных вирусом.
В силу того, что инфекция, пришедшая из Китая, развивается стремительными темпами в Одессе и, как следствие, ухудшается эпидемиологическая ситуация, в департаменте здравоохранения приняли решение подготовить новые места для приема больных.
Как рассказала директор горздрава Елена Якименко, для этих целей необходимо развернуть 30% коечного фонда города, а это 715 коек.
По словам чиновницы, на данный момент не хватает 265 коек.
Напомнить, центр китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.
Как сообщала Politeka, китайский вирус наносит новый удар по Одесской области, школы закрываются одна за другой: "почти 1500 детей..."
Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения.