Эпидемия китайського вируса совершенно не отступает в Одесской области

Так в СНБО Украины снова ошарашили жителей Одесчины новыми сводками по заболеваемости COVID-19 в регионе, передает Politeka.net,

Так, за минувшие сутки в Одесской области было выявлено 271 новый случай заражения. Число заболевших вновь возросло, ведь за 28 сентября было зафиксировано на 68 случаев меньше, а именно 203 случая.

Общее количество заболевших составляет 13350 человек. Неутешительные показатели и смертности.

За сутки от осложнений вызванных вирусом скончались 7 пациентов. Всего умерли 198 жителей.

Количество выздоровевших за 29 сентября составляет 2520.

Болеют на данный момент 10639 и у 15134 подозревают вирус.

До этого мы сообщали, в Одессе готовят новые койки для зараженных вирусом.

В силу того, что инфекция, пришедшая из Китая, развивается стремительными темпами в Одессе и, как следствие, ухудшается эпидемиологическая ситуация, в департаменте здравоохранения приняли решение подготовить новые места для приема больных.

Как рассказала директор горздрава Елена Якименко, для этих целей необходимо развернуть 30% коечного фонда города, а это 715 коек.

По словам чиновницы, на данный момент не хватает 265 коек.

Напомнить, центр китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.

Как сообщала Politeka, китайский вирус наносит новый удар по Одесской области, школы закрываются одна за другой: "почти 1500 детей..."

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения.