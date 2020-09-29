Вспышку китайской инфекции зафиксировали в одесском военном лицее, в связи с чем некоторых курсантов отправили на карантин

Как передает Politeka.net, об этом в ходе брифинга сообщила директор горздрава Елена Якименко.

По словам чиновницы, курсантам Одесского лицея с усиленной военно-физической подготовкой провели ИФА-тестирование на наличие антител к Covid-19. Из 149 тестов четыре оказались положительными.

«Те, кто получил положительные результаты ИФА-теста, отправлены на двухнедельную самоизоляцию. За состоянием их здоровья наблюдают сотрудники медицинской службы лицея. Отправлена заявка на проведение им ПЦР-тестирования», — заявила директор.



По состоянию на 29 сентября за сутки в Одесской области было выявлено 271 новый случай заражения. Число заболевших вновь возросло, ведь за 28 сентября было зафиксировано на 68 случаев меньше, а именно 203 случая.

Общее количество заболевших составляет 13350 человек. Неутешительные показатели и смертности. За сутки от осложнений вызванных вирусом скончались 7 пациентов. Всего умерли 198 жителей.

Количество выздоровевших за 29 сентября составляет 2520.

Болеют на данный момент 10639 и у 15134 подозревают вирус.

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По словам директора горздрава Елены Якименко, с 17 августа было обследовано 5 732 иногородних студента. Тестирование проводили два городских медучреждения – центр медико-санитарной помощи №12 и городская студенческая поликлиника.

Чиновница утверждает, что ИФА-тестирование проводили бесплатно, за счет городского бюджета.

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Как сообщала Politeka, китайский вирус наносит новый удар по Одесской области, школы закрываются одна за другой: "почти 1500 детей..."

Также Politeka писала, что центр китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.