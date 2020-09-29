Массовое ДТП произошло ночью на поселке Котовского

Об этом сначала сообщили очевидцы в сети, обнародовав кадры с места аварии, передает Politeka.net

Они рассказали, что поздно вечером, 28 сентября на улице Семена Палия дрифтер не справился с управлением и влетел в забор стоянки, тем самым повредив еще несколько автомобилей.

Позже в патрульной полиции прояснили ситуацию.

Копы сообщили, что 19-летний водитель на «Жигулях» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и протаранил забор стоянки у дома №94, в результате чего побил пять припаркованных машин – Hyundai, Renault, Chevrolet и две Toyota.

К счастью, в ДТП пострадавших нет. Обстоятельства аварии выясняются. На дрифтера составили админпротокол по ст.124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения)

Не так давно мы писали, что в Одесской области семья на Жигулях угодила в аварию с трагическими последствиями

ДТП произошло вечером на выходных в Белгород-Днестровском районе.

Как сообщили в патрульной полиции, на въезде в село Шабо столкнулись два автомобиля, в результате удара погиб один из водителей.

По предварительной информации, водитель внедорожника "Mitsubishi Outlander" совершил касательное столкновение со встречным автомобилем "ВАЗ", в результате чего иномарку отбросило на каменный указательный знак с названием населенного пункта. От полученных травм 48-летний водитель внедорожника погиб на месте.

43-летний водитель "ВАЗа" с двумя пассажирами - женой и 16-летней дочерью, не пострадали.

Напомним, что жизнь мужчины трагически оборвалась на Одесчине, видео аварии

А еще Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесчину, людей занесло в кювет, фото

Также Politeka сообщала, что на Одесчине грузовик влетел в забор медучилища, есть пострадавшие: кадры разрушительного ДТП