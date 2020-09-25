Всем было от 18 до 21 года.

Под Одессой компания молодых людей на иномарке угодила в ДТП с трагическими последствиями

Авария с случилась возле одесского промрынка «Седьмой километр» в Овидиопольском районе, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Копы рассказали, что 21-летний водитель автомобиля Toyota Cresta не справился с управлением, в результате машина слетела в кювет, а затем перевернулась. В тот момент в салоне находилась молодая компания из шести человек, всем было от 18 до 21 года.

От удара 18-летний пассажир автомобиля погиб на месте, 19-летний скончался в больнице. Остальные ребята выжили, но находятся с различными травмами в больнице.

Также стало известно, что в Одессе на поселке Котовского под колеса иномарки попала 48-летняя женщина, переходившая дорогу по пешеходному переходу.

Авария произошла вечером, 24 сентября, на проспекте Добровольского. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП. Пострадал ли водитель иномарки неизвестно. Подробные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Не так давно мы сообщали, что в Одесской области произошло ДТП, в котором погиб парень на мотоцикле.

Авария случилась в селе Малодолинское Овидиопольского района.

На повороте мотоциклист врезался в грузовую фуру, которая ехала по трассе. От полученных травм он скончался на месте.

Как утверждают очевидцы, парень умышленно совершил смертельное для себя ДТП после ссоры с возлюбленной.

Напомним, что жизнь мужчины трагически оборвалась на Одесчине, видео аварии

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