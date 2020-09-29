В Одессе поступила жалоба на один из детских садов

В частности, родители пожаловалась на детскую площадку, которая находится в аварийном состоянии. Также они рассказали о регулярных поборах, которые требуют работники детсада №222, расположенном по адресу улицы Инглези, 1а. Об этом они написали на сайте Единого центра обращения граждан, передает Politeka.net

По словам встревоженных родителей, территория детского сада находится в запущенном состоянии. Площадки для прогулок детей угрожают их здоровью.

«При этом, администрацией сада постоянно, фактически в ультимативной форме, организуется сбор так называемых "благотворительных" взносов: на проведение ремонта, на хозяйственные нужды, на подарки заведующей и работников заведения и другие», - рассказали одесситы.

Добавим, что детский сад №222 открыли в 1986 году. Последний раз учреждению выделяли почти миллион гривен на капитальный ремонт помещений в 2019 году.

До этого мы сообщали, что стремительное распространение вируса среди детей стало поводом к тому, что на карантин ушли еще некоторые школьные классы и детсадовские группы в Одессе. Об этом в ходе брифинга рассказала директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

По ее словам, сейчас на самоизоляцию из-за COVID-19 переведено 37 школьных классов и шесть групп в детских садах.

«Эта цифра постоянно меняется. Так, с понедельника уже справились с возникшими трудностями и снова сели за парты семь классов. На сегодняшний день школы работают в полную силу. Те, кому это удобно и необходимо по медицинским показателям, учатся дистанционно, это около 300 учеников», — заявила Елена Буйневич.

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