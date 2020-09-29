Ситуация с общественным транспортом в Одессе продолжает усугубляться

В тоже время, пока одни маршрутки ездят полупустые, другие, наоборот, забиваются людьми до предела, что аж двери не закрываются.

Фотографии происходящего разместило местное издание УСИ .

Одесситы рассказали, что несмотря на карантин и ограничения в транспорте, им необходимо добираться на работу и учебу, потому приходится ездить в такиъ условиях.

«Я не боюсь заразиться коронавирусом. Мне нужно ехать на работу и зарабатывать деньги. Если хотите, чтобы люди не набивались, пустите больше маршруток, – говорит одесситка.

Студенты также возмущены - им нужно добираться на учебу.

"Я стою уже полчаса, жду 121 маршрутку. Вы же видите, что они все забитые, а у меня через час пары в университете начинаются. Я точно сегодня опоздаю", – возмутился учащийся.

"Я понимаю, что карантин и ограничения. Но мне на Таирово нужно добраться, вы представляете сколько сейчас туда будет стоить такси? Конечно, я залезу в эту маршрутку и буду стоять на одной ноге. А что делать?" –рассказала еще одна жительница, которая попыталась влезть в переполненную маршрутку.

Несмотря на то, что в мэрии пообещали ввести дополнительный транспорт, который должен разгрузить пассажиропоток на поселке Котовского, очереди на остановках образуются просто гигантские.

Так, 29 сентября, появилолся новый кадр огромной очереди на поселке Котовского.

Ранее мы сообщали, что в Одессой области китайский вирус стремительно забирает жизни людей.

Так, за минувшие сутки в Одесской области было выявлено 271 новый случай заражения. Число заболевших вновь возросло, ведь за 28 сентября было зафиксировано на 68 случаев меньше, а именно 203 случая.

Общее количество заболевших составляет 13350 человек. Неутешительные показатели и смертности.

За сутки от осложнений вызванных вирусом скончались 7 пациентов. Всего умерли 198 жителей.

Количество выздоровевших за 29 сентября составляет 2520.

Болеют на данный момент 10639 и у 15134 подозревают вирус.

Напомнить, очаг вируса нашли в военном заведении Одессы: что известно о курсантах

Как сообщала Politeka, китайский вирус наносит новый удар по Одесской области, школы закрываются одна за другой: "почти 1500 детей..."

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения.