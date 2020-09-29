В Одессе схватили дерзкого грабителя, который совершил 17 краж за три месяца

Подробности рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net

По словам копов, они разоблачили мужчину, который украл 17 велосипедов у жителей Одессы. И это только за период в три месяца.

39-летний злоумышленник, у которого уже есть судимость за воровство, орудовал в подъездах многоэтажек и на местах парковки возле магазинов и банковских учреждений Киевского района Одессы.

«На велосипеды, оставленные владельцами без защитных средств, он просто садился и уезжал.», - рассказали в полиции.

Кроме того, если на транспортном средстве имелись, противоугонные тросы и замки, то их злоумышленник попросту срезал или срывал. Украденное он тут же сбывал.

Теперь мужчина задержан и помещен в СИЗО.

За повторные кражи он может схлопотать тюремный срок на 5 лет.

До этого мы сообщали, в Одессе на горячем поймали злостного похитителя кабеля связи.

Инцидент случился на территории государственного предприятия в Суворовском районе Одессі.

Копы получили сигнал о том, что мужчина срезает кабель и оперативно выехали на место преступления. Они прибыли в тот момент, когда злоумышленник уже упаковал награбленное в сумку и собирался скрыться. Правоохранители его задержали.

Похитителем оказался 28-летний местный житель. У него изъяли сотни метро кабеля связи и по факту кражи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 уголовное кодекса Украины. Сейчас досудебное следствие продолжается, мужчина проверяется на причастность к аналогичным правонарушениям.

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