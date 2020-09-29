Одесса стала новым центром распространения эпидемии китайского вируса в Европе, как до этого было с Уханем

К такому мнению пришли журналисты всемирно известного американского издания The Washington Post.

Всё лето почти во всех ночных клубах Одессы проходили многолюдные вечеринки и это привело к вспышке заболеваемости по всей стране, так как туристы возвращались домой и привозили инфекцию.

В статье журналисты описали один из случаев с одесским таксистом Игорем Трофимчуком, который организовал празднование дня рождения своей мамы в санатории Затоки.

Во время именин пожилая женщина подхватила опасный недуг и скончалась от воспаления легких через несколько недель. Сам Игорь тоже заразился вирусом, но выжил.

В тоже время одесский волонтер из благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова рассказала, что Игорь Трофимчук – отец парня, который погиб на пожаре в колледже на Троицкой в декабре месяце минувшего года.

По состоянию на 29 сентября за сутки в Одесской области было выявлено 271 новый случай заражения. Число заболевших вновь возросло, ведь за 28 сентября было зафиксировано на 68 случаев меньше, а именно 203 случая.

Общее количество заболевших составляет 13350 человек. Неутешительные показатели и смертности. За сутки от осложнений вызванных вирусом скончались 7 пациентов. Всего умерли 198 жителей.

Количество выздоровевших за 29 сентября составляет 2520.

Болеют на данный момент 10639 и у 15134 подозревают вирус.

Напомнить, центр китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.

Как сообщала Politeka, китайский вирус наносит новый удар по Одесской области, школы закрываются одна за другой: "почти 1500 детей..."

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения.