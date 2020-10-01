В Одессе совершел аварийную посадку самолет ВВС США

Местное издание "Думская" опубликовала фото экстренно севшего в городе американского военного самолета.

Как сообщили в пресс-службе Одесского аэропорта, самолет C-130 Hercules военно-воздушных сил США совершил аварийную посадку, потому что у него отказал один из четырех двигателей. К счастью, никто не пострадал.

После того, как с борта поступил сигнал, все службы в Одесском аэропорту были в полной готовности. Воздушное судно успешно приземлилось в 14:08. Сейчас экипаж исправлет поломку в военно - транспортном самолете и в ближайшее время готовится покинуть территорию одесского аэропорта.

Известно, что борт вылетел с американской базы Рамштайн, которая находится на территории Германии.

Ранее мы сообщали об авиакатастрофе в Одессе, которая произошла еще в июне. Там в Малиновском районе рухнул легкомоторный самолет Y1 "Дельфин" с двумя пилотами на борту рухнул прямо на Овидиопольскую автодорогу недалеко от аэропорта. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.

Очевидец трагедии, ехавший как раз в момент падения, сообщил в сети, что пришлось долго ждать "скорую".

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