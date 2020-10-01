Полиция Одесской области бросилась на поиски 15-летней Семерюк Юлии, которая ушла в школу и пропала

Как сообщили в региональном управлении ведомства, об исчезновении дочери в полицию заявила мать девочки, передает Politeka.net

По словам родительницы, ее дочь ушла рано утром 29 сентября в школу в селе Барабои Овидиопольского района однако ни там, ни дома до настоящего времени не появилась.Такж отключен ее телефон.

К поискам девочки-подростка были привлечены полицейские, кинологи со служебными собаками, нацгвардейцы и местные жители. После обследования территории возле школы был обнаружен мобильный телефон пропавшей.

По предварительной информации, несовершеннолетняя направилась в Одессу, при себе она имела розовый пакет с одеждой, в которую переодевалась.

Камеры наблюдения зафиксировали похожую на нее девочку в зеленом платье на улице Дальницкой угол Балковской.

При ней также может быть рубашка в черную клетку, черные джинсы, голубые шорты, туника чёрная (похожа на сарафан), туфли черные и туфли на каблуках.

Рост девочки 165 см, среднего телосложения, глаза серые, слева не лице родинка, на правой ноге родимое пятно.

Полицейские опрашивают автоперевозчиков, продавцов магазинов, работников АЗС и пр. Всех, чья информация может помочь в поиске пропавшей и вернуть девочку в семью, просят сообщить об этом по телефонам: 102, (097) 233-99-25, (097) 305-21-69.

До этого мы сообщали, что на прошлой неделе в Одесской области пропали 16 детей.

Как передает Politeka.net, именно столько заявлений о пропажах несовершеннолетних было подано в правоохранительные органы за период с 21 по 27 сентября текущего года, сообщает пресс-служба регионального ГУНП.

В полиции указали, что что все они были найдены и возвращены родителям.

Кроме того, за этот период зафиксировано 21 несчастный случай с детьми.

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