В Одесской области продолжают фиксировать ухудшение эпидемиологической ситуации с китайским вирусом

Об этом сообщил СНБО, передает Politeka.net

По состоянию на утро, 1 октября в регионе выявлено 260 новых случая заражения. Общее число инфицированных достигло 13789.

За прошедшие сутки 5 пациентов не справились с болезнью и скончались. Всего летальных случаев за время эпидемии – 208. Выздоровевших уже 2550 человек, тех кто болеет на данный момент - 11031 и у 15313 человек подозревают наличие китайской инфекции.

До этого мы сообщали, Одессу назвали новым центром распространения эпидемии китайского вируса в Европе, как до этого было с Уханем.

К такому мнению пришли журналисты всемирно известного американского издания The Washington Post.

Всё лето почти во всех ночных клубах Одессы проходили многолюдные вечеринки и это привело к вспышке заболеваемости по всей стране, так как туристы возвращались домой и привозили инфекцию.

В статье журналисты описали один из случаев с одесским таксистом Игорем Трофимчуком, который организовал празднование дня рождения своей мамы в санатории Затоки.

Во время именин пожилая женщина подхватила опасный недуг и скончалась от воспаления легких через несколько недель. Сам Игорь тоже заразился вирусом, но выжил.

Напомнить, центр китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.

Как сообщала Politeka, китайский вирус наносит новый удар по Одесской области, школы закрываются одна за другой: "почти 1500 детей..."

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения.