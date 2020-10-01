В Одесской области ученик-старшекласскник пытался себя зарезать прямо в школе

О вопиющем инциденте, который случился в одной из школ города Килии, рассказали в региональном управлении полиции, передает Politeka.net

По словам правоохранителей, во время занятий 15-летний ученик вышел из класса и в школьном коридоре нанес себе телесные повреждения в виде ножевого ранения шеи.

К счастью, попытка самоубийства была неудачной, школьника вовремя заметили, оказали первую помощь и отправили в больницу. Врачи говорят, что угрозы для жизни пострадавшего нет.

Между тем в полиции отметили, что десятиклассник пытался совершить суицид из-за неприязненного отношения со стороны педагога. В школе следователи продолжают опрашивать учеников и учителей.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства).

До этого мы сообщали, что в Одессе неадекватный подросток по непонятным причинам напал на преподавателя.

Инцидент зафиксировали на территории одесского колледжа академии пищевых технологий.

По словам очевидцев, малолетний неадекват без рубашки залез на машину преподавателя, начал бить ее кулаками и прыгал по ней. Когда явился владелец авто, то буян напал на него.

Однако преподаватель заломил руки хулигану и держал, как утверждают очевидцы, до тех пор, пока не приедут стражи порядка.

Напомним, одесская школа трещит по швам, власти бездействуют: кадры происходящего

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