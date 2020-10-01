В Одессе произошла серьезная авария с участием трех иномарок, есть пострадавшие
Подробности сообщили в патрульной полиции, передает Politeka.net.
Как рассказали копы, поздно вечером на Люстдорфской дороге столкнулись три автомобиля Kia, Citroen и Toyota.
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По их сведениям, водитель Kia хотел объехать скорую, которая остановилась перед пешеходным переходом. Но автомобиль столкнулся с Citroen, который ударил Toyota.
В результате ДТП пострадали четыре человека среди них: пассажир Kia, водитель Citroen и водитель и пассажир Toyota.
Не так давно мы сообщали, что под Одессой компания молодых людей на иномарке угодила в ДТП с трагическими последствиями.
Авария с случилась возле одесского промрынка «Седьмой километр» в Овидиопольском районе.
Копы рассказали, что 21-летний водитель автомобиля Toyota Cresta не справился с управлением, в результате машина слетела в кювет, а затем перевернулась. В тот момент в салоне находилась молодая компания из шести человек, всем было от 18 до 21 года.
От удара 18-летний пассажир автомобиля погиб на месте, 19-летний скончался в больнице. Остальные ребята выжили, но находятся с различными травмами в больнице.
Напомним, что жизнь мужчины трагически оборвалась на Одесчине, видео аварии
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