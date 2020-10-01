В преддверии выборов одесские полицейские и нацгвардейцы провели специальные учения
Чтобы проверить готовности личного состава к несению службы в условиях избирательного процесса и реагирования на возможные осложнения оперативной обстановки были проведены совместные тактические тренировки силовиков в Одессе, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП (чтобы просмотреть видео, доскрролльте страницу до конца).
Отмечается, что тактические навыки отрабатывали полицейские Суворовского, Малиновского, Портофранковского, Лиманского, Раздельнянского отделов и отделений, а также военнослужащие Национальной гвардии. Остальные территориальных подразделений полиции области приняли участие в учениях в режиме онлайн-конференции.
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Ранее мы писали что масштабные учения с танками и артиллерией провела одесская бригада.
Отмечается, что учения 35-я отдельной бригада морской пехоты проходили на одном из полигонов в Херсонской области.
В них приняли участия все подразделения соединения, включая танковый батальон.
В ходе учений бойцы морской пехоты отработали наступательные действия в урбанизированной местности с использованием тяжелой бронированной техники под прикрытием артиллерии и средств ПВО.
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