В преддверии выборов одесские полицейские и нацгвардейцы провели специальные учения

Чтобы проверить готовности личного состава к несению службы в условиях избирательного процесса и реагирования на возможные осложнения оперативной обстановки были проведены совместные тактические тренировки силовиков в Одессе, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП (чтобы просмотреть видео, доскрролльте страницу до конца).

Отмечается, что тактические навыки отрабатывали полицейские Суворовского, Малиновского, Портофранковского, Лиманского, Раздельнянского отделов и отделений, а также военнослужащие Национальной гвардии. Остальные территориальных подразделений полиции области приняли участие в учениях в режиме онлайн-конференции.

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Ранее мы писали что масштабные учения с танками и артиллерией провела одесская бригада.

Отмечается, что учения 35-я отдельной бригада морской пехоты проходили на одном из полигонов в Херсонской области.

В них приняли участия все подразделения соединения, включая танковый батальон.

В ходе учений бойцы морской пехоты  отработали наступательные действия в урбанизированной местности с использованием тяжелой бронированной техники под прикрытием артиллерии и средств ПВО.

Напомним,что  военный самолет с американцами не долетел до места назначения: кадры ЧП из Одессы

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Также Politeka писала,  что одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.

 