Неравнодушная одесситка забила тревогу, когда увидела маленького мальчика, который гулял сам по себе в парке

Как передает Politeka.net, подробности рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.

Женщина прохожая обратила внимание, что маленький ребенок гуляет без сопровождения взрослых по парку. Когда она подошла к нему, то выяснила, что ему 5 лет и зовут мальчика Егор. Она позвонила в полицию.

Спустя какое-то время к правоохранителям обратилась встревоженная женщина с тремя детьми и сообщила, что потеряла мальчика.

Она рассказала, что Егор – сын соседки, он пришел с ней. Ребенок играл и на мгновение она выпустила его из виду. Когда же заметила, что мальчугана нет, пыталась разыскать его самостоятельно. Родители позволили ей взять детей и погулять по парку.

Стражи порядка связались с мамой, которая сразу выехала на место. Мать рассказала, что соседка раньше водила детей на подготовительные курсы в школу.

Не так давно мы сообщали, что ребенок бегал грязный и голодный по улицам Одессы пока его мать в пьяном угаре спала под скамейкой.

Инцидент произошел в воскресенье вечером 20 сентября на улице Ицхака Рабина на Черемушках.

Прохожим стало жаль мальчугана, и они вызвали стражей порядка.

Как рассказали в патрульной полиции, когда они прибыли на место вызова, пьяная женщина лежала без сознания, а рядом был маленький грязный мальчик. Ребенок рассказал полицейским, что ему 5 лет, его зовут Ромчик и вместе с мамой он живет в поле. Малыш был голоден и просил пить. Патрульные накормили и напоили мальчика, а также вызвали "скорую" для оказания медицинской помощи ребенку и женщине.

Напомним, горе-мать бросила 3-летнего ребенка на произвол судьбы в Одессе: малыш нашел способ, как выжить

Как сообщала Politeka, одесситка с ребенком рассказала, что пришлось пережить, чтобы попасть в больницу: "Круги ада"

Также Politeka писала, что на Одесчине конфликт с преподавателем толкнул ученика на отчаянный шаг