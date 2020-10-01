Одессу продолжает лихорадить из-за карантинных ограничений в общественном транспорте

Стремительное распространение китайского вируса среди одесситов стало поводом к тому, что пассажиров в транспорте можно перевозить только в масках и на сидячих местах.

Если раньше маршрутки, троллейбусы и трамваи перевозили стоячих пассажиров и на это все закрывали глаза, то последние недели полиция начала массово штрафовать водителей маршруток и те строго ограничили количество мест в салоне и стали брать только сидячих. За ними последовали водители троллейбусов и трамваев, а также автобусов.

Журналисты местного издания показали, как в Одессе соблюдают карантин.

Так, например, в районе рынка «Привоз» по утрам царит транспортный ажиотаж. На остановках дежурят сотрудники «Одесгорэлектротранса». Между людьми периодически вспыхивают конфликты, так как многие пытаются вне очереди занять места в вагоне.

В 8 утра на 11 станции Большого Фонтана людей было меньше, чем места в салоне и зашли все. На 9 станции мест в вагоне уже не было, и он безостановочно ехал до 6 станций, пока не появились пассажиры на высадку. Вышло 3 человека и попытались зайти 6-8, но их остановила водитель.

«Только три места!» — повысив тон сказала женщина. Дверь захлопнулась и трамвай поехал дальше.

Троллейбусы с 5-й Фонтана были без свободных мест. Пенсионеры пытались прорваться, просили водителя одну остановку, но в ответ получали «а штраф 17 тысяч заплатите?» Смирились, вышли и посмотрели на забитые до краев маршрутки.

«Вот такая справедливость, карантин этот. Почему на день города позволили себе концерт, а теперь народ страдай», — возмущаются одесситы.

На Старосенной — большая очередь, в течении 20 минут не было ни одного вагона. Причина — в ДТП на Люстдорфской дороге. По громкоговорителю обещали скоро восстановить движение.

Спустя 20 минут ожидания приехал первый трамвай. Люди всей толпой ринулись к нему, но водитель убедила народ не нервничать и подождать следующие 6 составов, которые идут один за другим.

По состоянию на утро, 1 октября в регионе выявлено 260 новых случая заражения. Общее число инфицированных достигло 13789.

За прошедшие сутки 5 пациентов не справились с болезнью и скончались. Всего летальных случаев за время эпидемии – 208. Выздоровевших уже 2550 человек, тех кто болеет на данный момент - 11031 и у 15313 человек подозревают наличие китайской инфекции.

Напомнить, центр китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.

Как сообщала Politeka, транспортный коллапс сковал Одессу, видео: "люди дерутся на входе"

Также Politeka писала, что гигантские очереди выстроились в Одессе, полиция вышла на охоту: "людей просят закрывать..."