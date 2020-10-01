Американские СМИ назвали Одессу центром распространения китайского вируса в Европе
К такому мнению пришли журналисты известного американского издания
Они обратили внимание, что на протяжении лета почти во всех ночных клубах Одессы проходили многолюдные вечеринки и это привело к вспышке заболеваемости по всей стране, так как туристы возвращались домой и привозили инфекцию.
Публикация вызвала оживленную дискуссию в соцсетях, особенно среди одесситов. Читатели не пожалели сарказма.
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«А по поводу covida - так он на каждом шагу, через одного! И это вполне нормальная правда! Просто не все признают!!»,
«У одесситов по ходу крепкий иммунитет гости города болеют и розвозят эту заразу а одесситов не чего не берет »,
«Все лето все пляжи забиты были отдыхающими и ничего а сейчас опять начали врать, обычная простуда с похолоданиями задолбали уже сами дома лечемся врачи нам уже не нужны они сидят для красоты.»,
«Интересно, кто назвал? Приперлись, все лето свинячили и в городе, и на пляже, отдыхали, а теперь... Здрасти, приехали. Если у тебя есть голова и ты думаешь о последствиях, вряд ли поедешь. Т. ч. неизвестно, кто рассадник и кто пострадавший!»,
«Что за бред????? В Одессе больше 1 млн жителей, из которых почти 200 человек умерло!!!! Это даже не капля в море!!! И тем более известны случаи, когда родным здоровых умерших предлагали нормальные суммы денег, чтобы записать это как ковид»,
«Вообще пока туристы не поприпирались у нас всё было тип-топ....понавозили нам заразы,а теперь рассказывают сказки....Вот и нечего сюда ехать больше!!»,
«Наши власти считают что Ковид в Одессе живёт в городском транспорте)))... а вот в километровых очередях на остановках, где люди часами ждут маршрутки и трамваи его просто нет и не может быть)))))»,
«Ну да конечно Одесса крайней оказалась китайцы только у нас в городе больше ни где их нет ??? Они как прусаки по всему миру бегают !!!», - пишут в сети.
По состоянию на утро, 1 октября в регионе выявлено 260 новых случая заражения. Общее число инфицированных достигло 13789.
За прошедшие сутки 5 пациентов не справились с болезнью и скончались. Всего летальных случаев за время эпидемии – 208. Выздоровевших уже 2550 человек, тех кто болеет на данный момент - 11031 и у 15313 человек подозревают наличие китайской инфекции.
Напомнить, центр китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.
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