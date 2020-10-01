Люди разбили лица, носы и получили травмы головы

В Одессе столкнулись две маршрутки

Авария произошла, в четверг, 1 октября, спуске Маринеско. Об этом сообщили в одесской патрульной полиции, передает Politeka.net

По предварительным данным, водитель маршрутки не учел дистанцию и не смог выбрать безопасную скорость, из-за чего произошло столкновение.

В результате ДТП есть пострадавшие. На месте события работала полиция и медики скорой помощи. 5 человек увезли в больницу.

Как рассказали очевидцы, многие пассажиры маршруток получили травмы - ушибы головы, лица, разбитые носы.

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Авария случилась рано утром в районе 6-й станции Большого Фонтана с трамваем, который курсирует по маршруту №17. Кадры разрушительного ДТП показали местные журналисты.

Сообщается, что вагон протаранил бетонную электроопору.

От сильнейшего удара смяло всю водительскую кабину.

В результате ДТП пострадали два пассажира. Женщину и 10-летнюю девочку госпитализировали в больницу. О их состоянии пока ничего не известно.

Кроме того, движение трамваев по маршруту №17 было ограничено.

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