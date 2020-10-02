Что ожидать от погоды в пятницу

В пятницу 2 октября в Одессе ожиждаются осадки, а также похолодание

Об этом предупредили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Согласно прогнозу, в Одессе все время будет стоять пасмурная погода, днем облака ненадолго рассеятся, чтобы вечером снова появиться. Ночью, возможно, пройдет дождь. С утра и до завершения дня синоптики осадков не прогнозируют.

Ветер южный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью на градусниках покажет +12+14, днем ​​+19+21 градусов.

В Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью местами дождь, гроза. Днем без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 9-14 градусов, днем ​​19-24 градусов.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Ранее мы сообщали что непогода, которая бушевала в Одесской области, успела натворить бед.

Так, стало известно, что от во время грозы молния попала в купол старинного храма и он загорелся. ЧП случилось утром на выходных в селе Гетмановка Савранского района.

По информации управления ГСЧС в Одесской области, спасатели после получения сигнала о случившимся быстро прибыли на место, справились с огнем и не дали ему охватить весь храм.

К счастью, никто не пострадал, внутренние помещения храма уцелели.

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