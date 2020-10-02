В пятницу 2 октября в Одессе ожиждаются осадки, а также похолодание
Об этом предупредили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
Согласно прогнозу, в Одессе все время будет стоять пасмурная погода, днем облака ненадолго рассеятся, чтобы вечером снова появиться. Ночью, возможно, пройдет дождь. С утра и до завершения дня синоптики осадков не прогнозируют.
Ветер южный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью на градусниках покажет +12+14, днем +19+21 градусов.
Пышногрудая «невеста» Харламова в экстра-мини поделилась счастьем: «Теперь можно и отметить»
Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной: "Мы с ней..."
Штрафы до 510 гривен обрушатся на украинцев с 1 октября: за что придется заплатить
Острая на язык Кухар метко ответила побитой жизнью Ольге Фреймут: "Я поняла, что вы... "
В Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью местами дождь, гроза. Днем без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 9-14 градусов, днем 19-24 градусов.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Ранее мы сообщали что непогода, которая бушевала в Одесской области, успела натворить бед.
Так, стало известно, что от во время грозы молния попала в купол старинного храма и он загорелся. ЧП случилось утром на выходных в селе Гетмановка Савранского района.
По информации управления ГСЧС в Одесской области, спасатели после получения сигнала о случившимся быстро прибыли на место, справились с огнем и не дали ему охватить весь храм.
К счастью, никто не пострадал, внутренние помещения храма уцелели.
Напомним, что новый циклон накроет Одессу, погода резко испортится: затяжные дожди и не только
А еще Politeka писала, что гигантскую рыбу выловили в лимане под Одессой: как она выглядит, фото
Также Politeka сообщала, что смерч пронесся по Одессе: видео аномальной стихии