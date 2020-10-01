В ОПГ входили 11 человек и 6 сообщников

В Одесской области задержана группировка, которая занималась хищениями топлива из цистерн на железной дороге

Как сообщили в областной прокуратуре, в состав ОПГ входили 11 человек и 6 их сообщников, которые наладили схему по раскраденною нефтепродуктов из резервуаров «Укрзализныци», передает Politeka.net

В частности, они сливали топливо на базах ГСМ на станциях «Одесса – Сортировочная», «Застава-1» и «Черноморск – Порт».

«К прибывающим автоцистернам присоединяли шланг, с помощью которого горючее перекачивали в бочки. Украденное горючее в дальнейшем продавали», - рассказали в прокуратуре.

Также в ходе следствия выяснилось, что в схеме замешаны чиновники и рабочие «Укрзалізниці», перевозчики, а также два депутата сельсоветов в Одесской области.

В ходе обысков силовики обнаружили у фигурантов дела более 700 тыс. грн, 17,5 тыс. долл, 62 тонны дизельного топлива, автомобили для его перевозки и документы черной бухгалтерии.

ПО данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.255, ч.3, 4, 5 ст.191, ч.1 и 2 ст.366, ч.3 ст.358 УК Украины – «создание преступной организации, присвоение, растрата имущества, служебный подлог, подделка документов».

Ранее мы сообщали, что на Одесской железной дороге организовали грандиозную коррупционную схему, а деньги при отмывании складывали в холодильник.

По данным пресс-центра СБУ, чиновники искусственно создали в филиале «Одесская железная дорога» госпредприятия «Укрзализныци» заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Под предлогом необходимости они привлекли коммерческие структуры, которые монополизировали этот сегмент рынка.

Сотрудники СБУ открыли уголовное производство и уже зафиксировали выведение более 4 млн гривен через счета фиктивных фирм. Эти деньги были присвоены организаторами и участниками коррупционной схемы.

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Как сообщала Politeka, "Укрзализныця" провернула грандиозную аферу на Одесчине, фото: "деньги нашли в холодильнике

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