В Одесской области 16-летний мальчик лег под колеса поезда и погиб страшной смертью

Это произошло вблизи станции Выгода в Беляевском районе, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как рассказали правоохранителей, юноша имел проблемы со здоровьем и неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью.

В трагический для него день, он сам лег на железнодорожные пути и при приближении поезда не отреагировал на сигнал машиниста. От полученных ран ребенок погиб на месте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Днем ранее, ученик-старшекласскник пытался себя зарезать прямо в школе.

Вопиющий инцидент случился в одной из школ города Килии Одесской области.

Во время занятий 15-летний ученик вышел из класса и в школьном коридоре нанес себе телесные повреждения в виде ножевого ранения шеи.

К счастью, попытка самоубийства была неудачной, школьника вовремя заметили, оказали первую помощь и отправили в больницу. Врачи говорят, что угрозы для жизни пострадавшего нет.

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Трагический инцидент на железной дороге возле Ленпоселка случился днем в понедельник.

По данным полиции, погибшей оказалась 23-летняя местная жительница, которая переходила через железнодорожные пути в неустановленном месте. Девушка была в наушниках и не услышала предупредительные сигналы, которые подавал машинист, и крики прохожих о приближении локомотива. Медиков и полицейских на место вызвали свидетели происшествия, однако спасти молодую одесситку не удалось.

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