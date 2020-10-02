В пятницу, 2 октября, в центре Одессы перекроют движение траснпорта
Об этом сообщили в патрульной полиции, передает Politeka.net
Причина перекрытия связана с проведением кинопоказа на Потемкинской лестнице, который состоится в 19.00 и завершится в 23.00.
В частности, движение будет ограничено по улице Приморской (от Военного спуска к Таможенной площади), улице Канатной угол Карантинного спуска, улицы Бунина угол Польского спуска. Остановки общественного транспорта «Морской вокзал» на ул. Приморской будут перенесены на 200 м вперед по ходу движения.
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Отметим, что в рамках XI Одесского международного кинофестиваля 2 октября 2020 года на Потемкинской лестнице состоится показ немого художественного фильма «Голем, как он пришел в мир».
В полиции призвали водителей планировать свой маршрут заранее.
А тем временем синоптики сообщили, что в пятницу 2 октября в Одессе ожидаются осадки, а также похолодание. Об этом предупредили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Согласно прогнозу, в Одессе все время будет стоять пасмурная погода, днем облака ненадолго рассеятся, чтобы вечером снова появиться. Ночью, возможно, пройдет дождь. С утра и до завершения дня синоптики осадков не прогнозируют.
Ветер южный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью на градусниках покажет +12+14, днем +19+21 градусов.
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