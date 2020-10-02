В пятницу, 2 октября, в центре Одессы перекроют движение траснпорта

Об этом сообщили в патрульной полиции, передает Politeka.net

Причина перекрытия связана с проведением кинопоказа на Потемкинской лестнице, который состоится в 19.00 и завершится в 23.00.

В частности, движение будет ограничено по улице Приморской (от Военного спуска к Таможенной площади), улице Канатной угол Карантинного спуска, улицы Бунина угол Польского спуска. Остановки общественного транспорта «Морской вокзал» на ул. Приморской будут перенесены на 200 м вперед по ходу движения.

Отметим, что в рамках XI Одесского международного кинофестиваля 2 октября 2020 года на Потемкинской лестнице состоится показ немого художественного фильма «Голем, как он пришел в мир».

В полиции призвали водителей планировать свой маршрут заранее.

А тем временем синоптики сообщили, что в пятницу 2 октября в Одессе ожидаются осадки, а также похолодание. Об этом предупредили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Согласно прогнозу, в Одессе все время будет стоять пасмурная погода, днем облака ненадолго рассеятся, чтобы вечером снова появиться. Ночью, возможно, пройдет дождь. С утра и до завершения дня синоптики осадков не прогнозируют.

Ветер южный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью на градусниках покажет +12+14, днем ​​+19+21 градусов.

Напомним, что Одессу назвали рассадником китайского вируса, жители возмущены: "гости болеют и развозят"

Как сообщала Politeka, транспортный коллапс сковал Одессу, видео: "люди дерутся на входе"

Также Politeka писала, что гигантские очереди выстроились в Одессе, полиция вышла на охоту: "людей просят закрывать..."