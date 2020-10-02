Во время дождя в Одесской области был затоплен популярный супермаркет

Это случилось на выходных в Беляевке в магазине торговой сети «АТБ», сообщил очевидец Юрий Сатурмин, обнародовав видео с места происшествия, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

По словам мужчины, когда потоки воды хлынули и стали затапливать пол магазина, то это повергло покупателей в настоящий шок.

При чем большинство сотрудников, отметил очевидец, продолжили работать как ни в чем не бывало.

«Лишь один работник (точнее работница) магазина бросилась на борьбу со стихией. Сначала она применила старый дедовский способ. Но увидев, что этот способ неэффективен применила современную технику и начала выводить покупателей из магазина», - рассказал он.

Не так давно мы сообщали, что во время грозы молния попала в купол старинного храма и он загорелся. ЧП случилось утром на выходных в селе Гетмановка Савранского района.

По информации управления ГСЧС в Одесской области, спасатели после получения сигнала о случившимся быстро прибыли на место, справились с огнем и не дали ему охватить весь храм.

К счастью, никто не пострадал, внутренние помещения храма уцелели.

Это произошло вчера. Небольшой, редкий в этих местах осенний дождик поверг покупателей магазина АТБ Беляевка в шок. Вода... Gepostet von Юрий Сатурмин am Mittwoch, 30. September 2020

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