Во время дождя в Одесской области был затоплен популярный супермаркет
Это случилось на выходных в Беляевке в магазине торговой сети «АТБ», сообщил очевидец Юрий Сатурмин, обнародовав видео с места происшествия, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
По словам мужчины, когда потоки воды хлынули и стали затапливать пол магазина, то это повергло покупателей в настоящий шок.
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При чем большинство сотрудников, отметил очевидец, продолжили работать как ни в чем не бывало.
«Лишь один работник (точнее работница) магазина бросилась на борьбу со стихией. Сначала она применила старый дедовский способ. Но увидев, что этот способ неэффективен применила современную технику и начала выводить покупателей из магазина», - рассказал он.
Не так давно мы сообщали, что во время грозы молния попала в купол старинного храма и он загорелся. ЧП случилось утром на выходных в селе Гетмановка Савранского района.
По информации управления ГСЧС в Одесской области, спасатели после получения сигнала о случившимся быстро прибыли на место, справились с огнем и не дали ему охватить весь храм.
К счастью, никто не пострадал, внутренние помещения храма уцелели.
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