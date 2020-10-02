В Одессе подрались водитель маршрутки и пассажир

Конфликт разгорелся в маршрутке №149 в четверг, 1 октября. Об этом сообщили свидетели случившегося в телеграм-канале Odessa-Info, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Поводом для драки стало то, что молодой человек отказался платить за проезд и показал удостоверение участника боевых действий.

Однако водитель засомневался в достоверности документа, он попросил парня заплатить за проезд 7 гривен и понеслось.

"Началась перепалка, парень ударил водителя, потом достал пистолет. Передернув затвор, начал угрожать, потом они вышли - и парень опять начал бить водителя… Теперь можно и пулю схватить за 7 грн", - рассказали очевидцы.

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Авария произошла в тот же день на спуске Маринеско. Об этом сообщили в одесской патрульной полиции.

По предварительным данным, водитель маршрутки не учел дистанцию и не смог выбрать безопасную скорость, из-за чего произошло столкновение.

В результате ДТП есть пострадавшие. На месте события работала полиция и медики скорой помощи. 5 человек увезли в больницу.

Как рассказали очевидцы, многие пассажиры маршруток получили травмы - ушибы головы, лица, разбитые носы.

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