Под Одессой работница обменника присвоила крупную сумму денег, а затем пыталась подставить своих коллег

Как передает Politeka.net, подробности рассказали в региональном управлении полиции.

В городе Южном на протяжении длительного времени 39-летний кассир пункта обмена валют брала из кассы суммы в гривне и иностранной валюте.

По версии следствия, общая сумма убытков составила свыше 200 тысяч грн.

Чтобы ее не заподозрили, в конце рабочей смены женщина компенсировала недостачу за счет денег из кассы своих коллег, к которой тоже имела доступ.

Полицейские объявили ей подозрение по части 1 ст. 191 УК Украины — «хищение, присвоение средств».

До этого мы сообщали, что в Одессе женщину подозревают в мошенничестве с социальными выплатами.

Дело всё в том, что 35-летняя одесситка оформила документы на получения денежной помощи от государства для своей якобы малообеспеченной семь, хотя она таковой не являлась. Перед этим ее муж получил в наследство недвижимость и женщина целенаправленно об этом умолчала, чтобы не лишиться права на выплаты.

В полиции отметили, что на протяжении нескольких месяцев ушлая горожанка получила порядка 100- тысяч гривен, при этом женщина совершала дорогие покупки.

Вскоре обман был раскрыт сотрудниками государственного учреждения, которые обнаружили несоответствия в доходах.

Они оповестили об этом в правоохранительные органы.

Действия одесситки квалифицировали как мошенничество. Теперь женщине грозит штраф, исправительные работы или даже тюрьма на срок до трех лет.

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