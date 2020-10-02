В первый день октября сразу несколько красивых природных явлений наблюдали жители Одессы

Захватывающими снимками одесситы поделились в соцсетях, 1 октября, передает Politeka.net

Сначала вечернее солнце прорезало своими лучами дождевые тучи, надвигавшиеся на Одессу. Затем в городе пошел дождь, который усилился и перешел в ливень. А после дождя в небе над Одессой взошла яркая радуга, причем в некоторых районах даже двойная.

Пользователи сети не прошли мимо и стали с восторгом комментировать захватывающие природные явления.

«Нет слов… Невероятная красота», «Фантастично! Супер!»,«От увиденного захватывает дух»— пишут люди.

А тем временем синоптики сообщили, что весь день 2 октября в Одессе будет наблюдаться переменная облачность.

Если верить их прогнозу, то ночью начнется дождь, который должен закончится к 3-м часам утра.

Вплоть до вечера небо над Одессой будет переменно облачным. Ветер обещают юго-западный до 6 метров в секунду.

Температура ночью составит 14-15 градусов выше нуля. Утром воздух прогреется до 19 градусов. А днем столбики термометров покажут 22 градуса.

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