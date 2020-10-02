В дельфинарии Одессы произошло пополнение – родился дельфиненок

Радостным известием поделились сотрудники дельфинария «Немо» на страницах соцсетей. Также они сняли на видео малыша, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео- доскролльте страницу до конца)

В дельфинарии рассказали, что детеныш чувствует себя хорошо и всё время плавает рядом со своей мамой Крохой, которая окружила дельфиненка заботой и любовью и не отплывает от него ни на минуту. Другие дельфины с интересом знакомятся с новым членом семейства.

Имя дельфиненку пока не дали.

Также стало известно, что это уже 33-й малыш в сети дельфинариев «Немо».

Пользователи в соцсетях тут же принялись комментировать рождение детеныша и поздравлять дельфинарий с пополнением.

«Класс, такой славный дельфинёнок!!! Здоровья ему, очень хочется увидеть его вскоре на представлении))»,

«Какой красавец»,

«Какая прелесть »,

«Какое чудо, не перестаём удивляться, чудеса рядом с нами », «Наши поздравления», - пишут в сети.

Спешим поделиться с Вами радостной новостью!☺️ В одесском дельфинарии родился дельфиненок и сам сделал первый вдох. Это уже 33-ий малыш в сети дельфинариев NEMO!😍 Наш милый малыш чувствует себя прекрасно и плавает рядом со своей мамой Крохой!❤️ Кроха окружила заботой и любовью своего ребёнка и не отплывает от него ни на минутку! Остальные дельфины с интересом знакомятся с новым членом их семьи и помогают маме в заботе о маленьком дельфине🐬 А Вы хотите увидеть маленького дельфина?❤️ Ждём Вас в дельфинарии NEMO! Gepostet von Дельфинарий Немо am Mittwoch, 30. September 2020

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