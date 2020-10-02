В дельфинарии Одессы произошло пополнение – родился дельфиненок
Радостным известием поделились сотрудники дельфинария «Немо» на страницах соцсетей. Также они сняли на видео малыша, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео- доскролльте страницу до конца)
В дельфинарии рассказали, что детеныш чувствует себя хорошо и всё время плавает рядом со своей мамой Крохой, которая окружила дельфиненка заботой и любовью и не отплывает от него ни на минуту. Другие дельфины с интересом знакомятся с новым членом семейства.
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Имя дельфиненку пока не дали.
Также стало известно, что это уже 33-й малыш в сети дельфинариев «Немо».
Пользователи в соцсетях тут же принялись комментировать рождение детеныша и поздравлять дельфинарий с пополнением.
«Класс, такой славный дельфинёнок!!! Здоровья ему, очень хочется увидеть его вскоре на представлении))»,
«Какой красавец»,
«Какая прелесть »,
«Какое чудо, не перестаём удивляться, чудеса рядом с нами », «Наши поздравления», - пишут в сети.
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